鬼故｜舊西環警察宿舍曾夫婦吞槍　怨魂索命住親都「打橫出返嚟」

老一輩人或不少電影中都會提到，「皇氣」或頭頂「粒花」可以驅鬼，所以有警察的地方理應不會受到靈體騷擾或出現靈異事件，但往往事與願違，在舊一代之中「差館」卻經常傳出鬧鬼的故事。早前潘紹聰與「高靈人士」異狼蜃去到舊西環政府宿舍「返去舊事嗰度」，異狼蜃就講出了一個於警察宿舍發生的靈異故事，而這個事件更曾一度鬧上新聞，成為歷史上少有的新聞刊登過的鬧鬼事件。

「舊西環警察宿舍」鬧鬼傳聞。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

「舊西環警察宿舍」現址已被拆卸。（資料圖片）

1971年9月，當年「西環警察宿舍」發生一宗倫常慘劇，一位探員的妻子在三樓一單位內，開槍射殺了當警員的丈夫後再於廁所內開槍自殺。「佢哋已有有兩個仔一個女，全部都仔細老婆嫩。兩老婆都係26歲，前途非常之美好。」到底發生了什麼事？異狼蜃就接着說，原來是有一晚，太太趁老公睡着後拿了他的配槍，近距離在他的胸口開了一槍，再於頭上補了一槍。離奇的是，之後太太又在自己的太陽穴上開了一槍。

「舊西環警察宿舍」鬧鬼傳聞。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

異狼蜃：「有好多人話，會唔會係個老公喺出面滾？但係結果唔係！原來係個太太，最細個仔出世咗冇幾耐。而喺個個年頭，1971年嘅時候，佢患咗產後抑鬱症。結果佢係因為照顧失當病情一直惡化。佢好多次同講過，生存喺呢個世上冇乜意義，亦曾經吊頸，最後救返。」但最終，慘劇還是發生了。自這件慘劇發生後，西環宿舍就頻頻鬧鬼。途人亦曾經見到他們在宿舍的不同地方出現。

忉劇發生後，宿舍辦事處張貼了一張公告出嚟，叫大家夾錢打齋。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

相傳其中一條走廊經常鬼影重重。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

異狼蜃又說：「宿舍辦事處仲登咗一張公告出嚟，叫大家夾錢打齋。下午就唔開閘，淨係開一張枱，放咗兩杯佢哋鍾意飲嘅阿華田，等佢哋返嚟。」但打齋後，似乎還不能夠平息亡魂，事件也沒有平息。單位其後住了三，四戶人，但住過的人全都是「打直行入去，打橫出返嚟」。異狼蜃：「其中一個係外國人都頂唔順，其中一對夫婦，老婆都係患上精神病，影響到佢喺三樓跳出去。好彩出面有樹，冇離開世界，但係都唔吉利。」傳聞說，下午會出現一個穿紅衣的「女人」經常在同一位置跳下。不止如此，傳聞中也有小朋友在儲水池中玩耍時浸死，自小孩去世，又有很多人見到在宿舍內其中一條走廊中，見到有一個白色影子衝過。

相傳西環警察宿舍附近是亂葬崗，當年興建宿舍時曾用墓碑做山道石級。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）