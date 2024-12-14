電影美指張蚊自爆曾一年零工作　獲政府資助800萬拍首套電影

電影美術指導張蚊昨日（13日）現身大家姐Pursy和電影人梁子賢有份投資的「老二餐廳」開幕活動，她在接受《香港01》 訪問時表示：「其實呢間舖係我大家姐開，即係唔係成日電影有工開，我會主要喺度幫手，同埋主要係做創作方面，做咗一個好有電影感嘅空間。」她續指與梁子賢一向有合作關係，並表示：「今次一齊打造咗呢個地方！」

電影美術指導張蚊昨日（13日）現身大家姐Pursy和電影人梁子賢有份投資的「老二餐廳」開幕活動。（張祖銘攝）

被問到是否接近一年沒有工作，她表示：「呢件都係上年嘅事，最開心係我贏咗首部劇情片，嚟緊下年我會拍自己第一部電影。」提及過去沒有收入期間是否需要別人援助，她說：「我都有屋企人幫吓手，覺得大家每一行都係辛苦，好多人都為咗電影做其他工作頂住先，但係一有電影開返都會做返。」被問到是否有同行的電影人已經轉行時，她表示：「都有好多同行嘅人做咗其他工作，如果一有工開就大家都會返嚟。」

張蚊自爆曾經一年零工作。（張祖銘攝）

講到即將開拍的首部電影，她表示：「關於一個我好close嘅朋友，佢一出世就有皮膚癌，我都寫咗六年㗎啦！我知道有得拍係好開心，我朋友仲在生，佢一定會睇到。」她指還未確實參演陣容班底，並表示：「呢一齣係同政府劇情片合作嘅，電影公開咗有800萬去拍。」她預計新電影應該會2026年上映！

張蚊喜獲政府資助800萬拍首套電影。（張祖銘攝）

被問到最近有許多香港電影院宣布停業，她說：「希望有其他電影公司接手，唯一可以幫助電影圈就係去戲院睇戲，好多好嘅香港電影上映，我而家睇到好多冇乜去戲院睇戲嘅朋友都選擇去戲院。」至於過去有許多電影都因為資金擱置停拍，她表示：「其實資金擱置都有好多原因，冇話淨係最近嘅都成日都發生。」