87歲余慕蓮感染肺炎　悲觀向友人透露︰自己都未必過到今年

現年87歲的資深綠葉演員余慕蓮，近年受盡病魔折磨，最嚴重一次是2020年，因肺纖維化留醫半年，可謂在鬼門關徘徊，慶幸最終康復出院，不過身體狀況已大不如前。她甚至有百年歸老的準備，早前在好友安德尊及米雪陪同下立遺囑，安排將遺產捐贈出去。而昨晚，余慕蓮都有出席肥媽及黑妹的《媽妹笑住唱 Part II》，而負責接送的資深傳媒人黃庭桄，今日在個人社交平台公開余慕蓮近照，並透露她近日覆診發現感染肺炎，並消極地向對方表示：「我覺得自己都未必過到今年。」



現年87歲的資深綠葉演員余慕蓮，向友人透露近日感染肺炎，身體欠佳。(影片截圖)

2020年因肺纖維化留醫半年，可謂在鬼門關徘徊，慶幸最終康復出院，並在好友安德尊及米雪陪同下立遺囑。(影片截圖)

黃庭桄今日（14/12）在社交平台透露，早前余慕蓮複診，醫生證實她感染了肺炎。當時余慕蓮向他說︰「我覺得自己都未必過到今年。」黃覺得開心永遠是療癒最好的良藥，於是親自問她有沒有興趣去看肥媽和黑妹的演唱會，開心一下。余表示有興趣，不過居於旺角的她要到灣仔睇演唱會，交通比較麻煩，加上自己行動不便要有人接送才可以。於是黃拍心口管接管送，安排當晚行程。

余慕蓮撐住助行器，前往欣賞演唱會，並到後台探班。（黃庭桄＠IG）

當譚輝智主動向余慕蓮問好時，獲余興奮回應︰「我認得你，你係中年好聲音吖嘛，我有睇你唱歌㗎 ！」（黃庭桄＠IG）

黃表示余慕蓮當晚表現得非常開心︰「演唱會完結後，余慕蓮走進後台，跟肥媽、黑妹和表演嘉賓包括羅敏莊、譚輝智、黃劍文和古淖文合照，把開心的感覺帶回家。肥媽唱完最一首歌，甫從舞台走下來，水都未飲一啖，見到余慕蓮，即衝上前熱情地擁抱，又捉緊着她的手噓寒問暖。」

最後來一張大合照留念。（黃庭桄＠IG）

而作為狄波拉男神的譚輝智，原來都深得余慕蓮愛載，當他在後台主動向余慕蓮問好時，獲余興奮回應︰「我認得你，你係中年好聲音吖嘛，我有睇你唱歌㗎 ！」最後，黃更引述余慕蓮的觀後感︰「今晚佢哋好搞笑，唱嘅歌，我又全部都識，好好睇！」余慕蓮更開心地爆了一個小秘密︰「黑妹每次見到我，都一定會俾封現金￼大利是，話俾我買嘢食喎，佢對我好好。」希望這一晚的開心能量，可以助余慕蓮對抗病魔。

自12020年大病後，都有不少朋友定期去探望余慕蓮，希望她獲得關心。（網上圖片）