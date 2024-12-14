香港式離婚丨 劉嘉玲獲老公梁朝偉撐場 被黃子華一招利誘演出

由陳淑儀執導、黃詠詩編劇，黃子華、劉嘉玲、楊淇、楊詩敏（蝦頭）、梁浩邦及趙伊禕主演的舞台劇《香港式離婚》，一連58場，昨晚（12月13日）假香港演藝學院歌劇院正式公演。一眾娛樂界名人包括梁朝偉、林青霞、張叔平、古巨基、梁詠琪、張繼聰、謝安琪、蘇施黃、金燕玲、蔡一智、袁詠儀、周汶錡、上山詩鈉、丁子高、王大陸、蔡思貝、陳志雲、何爵天導演等親臨觀賞首演，星光熠熠。

劉嘉玲演舞台劇，老公梁朝偉亦親臨支持。（ig@carinalau1208）

梁朝偉同黃子華都係當今影視圈大紅人。（ig@carinalau1208）

嘉玲與朝偉同子華合照。（ig@carinalau1208）

梁朝偉同張叔平都嚟支持。（ig@carinalau1208）

黃子華於謝幕時感謝現場觀眾看得投入：「我覺得我哋做舞台劇，好少會喺演完一場戲嘅時候聽到觀眾拍手掌，有啲似『大戲』feel，係有文化嘅觀眾先做到！」他又指自己為了這部戲做了兩件好成功的事，「我呢世人好少做嘅，就係Sales推銷員，而我係成功Sell咗呢部戲畀劉嘉玲。」

他憶述當時跟劉嘉玲於China Club見面：「我哋一路飲茶，我就一路對住佢狂講『呢套戲好睇呀！好睇呀！好睇呀！』，然後再利誘佢演呢部戲唔使戒酒，因為我哋喺台上都有得飲！」嘉玲笑不攏嘴地表示：「日日都有得飲，真係好開心！」子華隨即展示手上的威士忌鐵盒：「係真酒嚟㗎！大家唔使緊張，出面有得賣（指舞台劇紀念品）。」全場聽罷捧腹大笑。子華繼續Sales上身：「你哋今日睇咗《香港式離婚》， 但《香港式離婚》真正的味道係點呢？ 我今晚做完Sales喇，多謝大家！」精彩推銷示範引得全場拍爛手掌！

律師行老闆 CK （黃子華 飾）跟結婚多年卻貌合神離的律師太太拍檔 Laura（劉嘉玲 飾）在劇中冷言冷語，互相試探猜度。

嘉玲笑不攏嘴地表示：「日日都有得飲，真係好開心！」

嘉玲笑不攏嘴地表示：「日日都有得飲，真係好開心！」

黃子華讚自己係一個好好嘅Sales，成功Sell咗呢部戲畀劉嘉玲。

黃子華讚自己係一個好好嘅Sales，成功Sell咗呢部戲畀劉嘉玲。

舞台劇昨晚首演好多演藝圈人嚟支持。

舞台劇《香港式離婚》故事發生在一間專辦離婚的事務律師行；貌合神離、結婚多年的中產律師夫婦見盡離婚惡相；年輕見習律師一頭栽進千奇百怪的離婚世界，與慣性沉默的律師行老闆產生微妙情愫，一觸即發；一直在沉默婚姻中的老闆娘如何自導自演下去？在法律與婚姻之間，糾纏着六個現代男女的悲歡離合，叩問天長地久。

楊詩敏（蝦頭）於劇中飾演有錢婦人，執意搜查證據證明丈夫不忠，既愛又恨，情感大爆發。

梁浩邦一人分飾多角，以「明浩」身份跟劉嘉玲有親密對手戲，坦言感謝嘉玲在排練時給他空間，讓他放心去演，盡情投入角色。

趙伊禕於劇中跟楊淇是密友，閨蜜對話笑料不絕，引得全場大笑拍掌。

趙伊禕於劇中跟楊淇是密友，閨蜜對話笑料不絕，引得全場大笑拍掌。

開騷前都要拜神祈求一切順利！