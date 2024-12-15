伍仲衡簽洪心怡被踢走但郭偉亮簽XiX又冇事？　呢5點分析當中分別

伍仲衡被「炒魷」踢出《中年好聲音》評審團一事，引起廣泛關注。「事主」伍仲衡接受《香港01》訪問時回應此事時頗有「火藥味」，直言：「唔係我決定呢樣嘢，而家唔係我唔做，係我被通知。」講到是什麼原因時，更透露可能與簽約洪心怡有關：「咁應該唔係因為我比分嚴謹得滯，TVB就冇講係咩原因嘅，但就係話唔需要我。有陣時都唔需要講都大概知道，就係宣布咗我簽咗洪心怡幾日之後。」那，為什麼Eric Kwok簽約XiX又可以安然無恙？

伍仲衡在51歲的生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》的冠軍洪心怡。(ig@harryngchunghang)

伍仲衡「認真樣」大講冷笑話。(節目截圖)

伍仲衡「被」離開《中年》是觀眾損失

作為一間上市大公司，一個本地節目製作上的改動以致人員調動，自不然就不需向當事人解釋，內部決策更不需向觀眾解釋。不過，對於觀眾來說卻是一大損失。伍仲衡作為圈中資深音樂人及監製，音樂水平是無容置疑的。其次，從第一輯直到《中年好聲音3》，相信觀眾對伍仲衡已產生感情，即是「睇慣睇熟」，如果突然換人又給不出一個合理的答案，似乎就會令觀眾好難接受。

伍仲衡直指走音拉低分數。（節目截圖）

伍仲衡做評審夠娛樂性

第三，伍仲衡雖然出名「手緊」畀分低，但這些都是評審個人取向，似乎未足以成為換人的原因，除非節目方有意決定每位參賽者入圍與否，但就過去兩季所看，這個機會甚微。第四，就是最重要一點，伍仲衡畀分「手緊」的取態及個性，與另一《中年》評審肥媽形成鮮明對比，更重要的是，伍仲衡與肥媽的「互窒」，一個「手緊」一個「手鬆」形成另一種節目看點，增加了《中年》的獨特娛樂性。綜合以上分析，似乎未構成踢伍仲衡離開《中年》評審的原因。（中年好聲音| 肥媽鬧伍仲衡高要求爆罵戰 肥媽：人哋唔係專業㗎！）

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搶人是禁忌？

雖然伍仲衡被「炒魷」的真正原因就只有《中年》監製及內部人士知曉，但按推論及表面證供，莫非是因伍仲衡簽約洪心怡而「觸犯天條」？（伍仲衡宣布簽洪心怡 首回應被TVB炒魷：冇講咩原因但話唔需要我）

少女組合XiX 現有成員為鄧曉殷（Kiele）、良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）。已離開成員為劉芷君（Aster）、莊殷玥（Vici）。（資料圖片）

同Eric Kwok簽XiX有乜唔同？

有人會說，「Eric Kwok都簽咗XiX自己做經理人啦，點解又冇事？」其實伍仲衡簽約洪心怡與郭偉亮簽約XiX分別頗大。第一，雖然郭偉亮簽了XiX，但名義上XiX的合約卻是歸屬環球唱片而非郭偉亮本人。多年來，環球唱片與TVB關係算不上親密伙伴，但某程度上亦是戰友關係，多年來旗下藝人歌手 郭偉亮（Eric Kwok）、盧冠廷、許志安、曾比特、AGA 江海迦、譚詠麟等亦經常與TVB露面。第二，承接以上，在XiX的合約，雖名義上屬環球，但實際上卻可能屬於兩間公司共同「照顧」類似於「借人」的關係。（Eric Kwok郭偉亮做XiX經理人：如果你有4個女，你唔會離棄佢哋！）

郭偉亮（Eric Kwok）給予龍婷的評語是她值得高分。（《中年好聲音》截圖）

對口單位有別

第三，由於當年TVB手頭上還一大班《聲夢》學員，例如 炎明熹、詹天文、冼靖峰、姚焯菲、鍾柔美、何晉樂、潘靜文、張馳豪、林智樂、林君蓮、黃奕斌、文佐匡、任暟晴、黃洛妍 等等，「借人」予友好的環球唱片替其開拓市場實在是並無損失。第四，郭偉亮仍行內知名音樂監製，再加上他肯承擔照顧「後生女」的責任，平衡之下肯定比自家經理人「一帶10」的環境更理想。（伍仲衡被踢出《中年好聲音》隨時被封殺 周國豐不離不棄獲讚人品）

郭偉亮曾坦言擔任經理人有苦自己知。（資料圖片）

炎明熹（Gigi）以大熱姿態成三料冠軍。（資料圖片）

任暟晴也曾被喻為「下一個炎明熹」。（截圖）

任暟晴也曾被喻為「下一個炎明熹」，但她選擇升讀中大法律系。（截圖）

TVB有意捧洪心怡？

第五，當時炎明熹、姚焯菲、任暟晴等人還在合約當中，而XiX仍是殿軍（第四名），當然比較沒那麼重要，洪心怡則是在炎明熹出走，姚焯菲外國留學，任暟晴繼續升學的環境下「誕生」，為《校園好聲音》歌唱比賽冠軍兼中大音樂系畢業，年輕活力學院派代表，被喻為「炎明熹接班人」。想當然，TVB肯定準備力捧洪心怡成為下一個炎明熹。辛苦製作了一個音樂比賽節目打算捧出下一個冠軍人馬卻被「截糊」，是誰都會有不滿吧？不過話說來，伍仲衡曾透露TVB曾接觸洪心怡傾談合約而遭拒絕，及後洪心怡才找他傾談合約。（伍仲衡深夜開直播解釋得罪TVB 「搶先簽約」洪心怡：我唔係白痴）

炎明熹。（資料圖片）

伍仲衡。（《中年好聲音3》截圖）

綜合以上，其實事件並沒有誰對誰錯之分，節目組決定換走伍仲衡可能純粹只覺得他不適合或有更適合人選，伍仲衡簽洪心怡亦未必是導火線，而洪心怡於TVB而言亦好可能只是另一名比賽冠軍，亦非如傳媒所想般重要。到頭來，可能只是剛好兩件事一齊發生，才鬧出了這樣一個大風波。（伍仲衡被「炒魷」 TVB發聲明回應指為確保節目專業和公正性）