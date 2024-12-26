2024回顧｜27位藝人離巢TVB　3日2夜女神雙喜臨門上位小花突停工

2024年有不少無綫（TVB）藝人先後離巢向外闖，尋找新的工作機會，迎接新挑戰，當中除了有效力多年的資深演員，亦不乏女神級小花，更有人因負面新聞或官非纏身而被投閒置散，最後選擇離巢，以下就為大家盤點今年離巢的藝人：

菊梓喬

曾被封為「星夢一姐」的菊梓喬（Hana），在前老闆何哲圖離開後頓失靠山，慘被投閒置散，今年年初她在IG限時動態以黑底白字發表離巢宣言，翌日更火速現身HOY TV新春節目《龍騰灣區歡樂年》綵排，其後更宣布加盟舊老闆何哲圖旗下的新公司，繼續合作！

菊梓喬（Hana）曾被封為「星夢一姐」。（IG@hana_huk）

菊梓喬在IG限時動態宣布離巢。（IG截圖）

菊梓喬宣布離巢後未夠一日，即亮相HOY TV。（IG截圖）

蕭徽勇

入行多年的綠葉王、人稱「Gordon哥哥」的蕭徽勇在TVB發展多年，除了拍劇之外亦有參與配音工作，但兩年前因Cut騷選擇轉簽配音員合約，未料到兩年約滿不獲TVB續約，今年1月宣布離巢，他寫道：「自2001年3月入讀第17期藝員訓練班便開始了差不多23年的夢幻之旅。高低起跌甜酸苦辣，真係由頭到尾都咁好味。多謝電視廣播有限公司的養育之恩。感激我遇見的所有經歷與及人和事。永不抱怨，從不後悔，積極迎接將來更多新挑戰。」

蕭徽勇宣布離巢TVB。（IG@gordon.siu）

減肥後的蕭徽勇。（IG@gordon.siu）

吳洛汶

曾任空姐的吳洛汶在2020年參加由TVB舉行的《衝上雲霄大選》後入行，自TVB第31期藝員訓練班畢業後參與《黃金盛宴》、《搵鬼同你瞓》、 《360秒人生課堂》、 《世界轉運攻略》、 《醫度講》等節目，亦曾數次參演《愛．回家之開心速遞》，但她在今年2月於IG限時動態連環出Post承認離巢：「離開了，最唔捨得一班好同事。愛回家友叔老人院姑娘辭職了，因為搭橋老人院唔再需要我，以後搵莊姑娘要搭飛機了。（之後仲會喺愛回家見到你嗎？）愛回家就唔會了，但係之後都會有啲劇集見到我的。唔係完全退出娛樂圈，我話過要堅持，所以演藝工作一定會繼續，只係想搵第二個更大更好更有發揮的舞台。」

2020年TVB舉行《衝上雲霄大選》，吳洛汶（Monica）是其中一員。（IG@monica_lokmann）

吳洛汶自藝訓班畢業後都有不少工作。（IG@monica_lokmann）

吳洛汶。（IG@monica_lokmann）

蘇可欣

前《3日2夜》女神蘇可欣（Eunice）自2020年公開與圈外男友Geo的戀情後，減少幕前工作，有指她隨時嫁人專心做闊太，她亦經常在社交平台大曬奢華生活，但近年愈戀愈低調，更傳出二人已分手。今年2月蘇可欣在IG發長文宣布離巢，其後更重返空姐行列，並升呢做私人飛機空姐，效力提供私人包機服務的香港寰星航空。

蘇可欣2020年與圈外男友Geo慶祝拍拖一周年。（IG@eunice_shy）

蘇可欣近年全力歎世界！（IG@eunice_shy）

依然好靚！（IG@eunice_shy）

馮素波

出身於演藝世家的馮素波，曾拍攝不少經典影視作品，近年轉戰做KOL深受網民喜愛。今年3月馮素波在IG曬出與TVBuddy的合照，宣布約滿離巢：「從大銀幕到小熒幕，從小熒幕到手機屏幕，從青春到白髮，三十多年的旅程告一段落。我想說，我很幸運。有幸在這個大家庭中成長，有幸和這麼多優秀的同事並肩作戰，有幸得到觀眾朋友們的支持和喜愛。每一個掌聲、每一次認同，都是我堅持的動力。」

馮素波宣布約滿離巢。（IG圖片）

馮素波感謝TVB讓自己能夠盡情地演繹人生。（IG圖片）

蘇韻姿

蘇韻姿憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「紅衫魚」熊心如一角成功入屋，但去年初突然傳出因工作態度差，又經常遲到，得罪高層因而被「雪藏」，慘被投閒置散。今年4月蘇韻姿被發現突遭TVB官網除名，其後她亦確認離巢消息。而蘇韻姿離巢後作多方面發展，除了加盟謝東閔和吳業坤的音樂學院，開設音樂劇兒童歌唱班之外，亦有參演HOY TV首部10集原創劇《我愛九龍城》等等。

蘇韻姿約滿離巢。（IG@andreaso_）

蘇韻姿已離巢。（葉志明攝）

大露背。（IG@andreaso_）

譚坤倫

曾在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「CPU」的譚坤倫今年4月發長文宣布離巢：「TVB再見了，謝謝13年來的支持，稍后北京見。」譚坤倫在2011年參加節目《功夫新星》而加入TVB，之後參演的劇集多為跑龍套，直至在於《愛回家》中飾演CPU而為人熟識。而譚坤倫離巢後北上發展拍劇，更大讚無論是製作、資源、待遇都令他眼界大開，闖出一番新天地！

（左起）《愛回家》IT部Mouse（吳展驊）、CPU（譚坤倫）中以及已離開劇組的Keyboard（李興華）。

譚坤倫不止一次為拍劇操肌，但亦曾因傷患要停操。（IG@alantam515）

鄭世豪

鄭世豪在今年4月被「大小姐」林淑敏大爆已約滿離巢，消息傳足個多月後，鄭世豪5月發文證實離巢消息，並疑似不滿林淑敏率先「爆響口」：「各位記者朋友，對不起，沒有即時回覆大家，因為由當時的傳，我都一頭霧水，你哋熟悉我的，也知我不會亂答嘢博新聞，及後我才終於得知真相，也正想待適當時候才一步一步告訴家人及回覆大家的時候，居然被某人好肯定地證實了，就是這樣，其實當刻都極影響了我家人 這我就更加不再作回應了🙇🏻‍♂️🙏 而今晚係我最後一集，我也出了個道別感謝Post，真係可以為自己作個最後總結，就是這樣了❤️✨」

鄭世豪飾演的「細龍生」深入民心。（IG圖片）

鄭世豪上載了一張拖著行李箱等候登機的照片。（IG圖片）

楊潮凱

入行15年的楊潮凱，今年2月透露太太懷有第二胎，但他在5月底突然宣布離巢：「離開工作了這麼多年的公司，這個決定不容易，但我相信這是最好的時間。」楊潮凱從第23期TVB藝員訓練班畢業後加入TVB，轉眼已15年，曾參演《點解阿Sir係阿Sir》、《天與地》演「黑仔」宋以朗（陳豪）少年版，亦不時參加綜藝節目。除了演員身份，畢業於香港城市大學創意媒體學院的潮凱亦有做導演，2022年首次執導的電影《喜歡妳是妳》，更成功打入圍第二十四屆烏甸尼遠東電影節。

楊潮凱轉眼入行15年半。（IG@hoi1218）

楊潮凱5月31日宣布離巢TVB。（IG@hoi1218）

劉溫馨

劉溫馨（Virginia）在2013年參選港姐獲得第四名，加入TVB逾10年以來曾拍過《白色強人II》、《香港愛情故事》、《宮心計2深宮計》等劇集。今年7月劉溫馨突然宣布離巢：「離開..多謝妳十年來對我嘅照顧同栽培，我會努力成長！開始…咁多位你哋好，我係劉溫馨，請多多指教」。而劉溫馨更與錢小豪大仔龐景峰傳出緋聞，雖然有指龐景峰媽媽郭秀雲對劉溫馨印象一般，但劉溫馨同龐景峰就愈戀愈高調，更經常出雙入對，大方放閃！

劉溫馨今年7月宣布離開TVB。（IG@lau_wanhing）

愈戀愈高調！（IG@lau_wanhing）

杜穎珊

「瑜伽女神」杜穎珊2017年加入TVB，憑主持節目《#後生仔傾吓偈》而為人熟識，間中亦會客串劇集。今年7月杜穎珊在社交平台宣布離開工作了7年的TVB：「感恩遇到的一切，嚟緊希望再多多指教，暫時任何工作可聯絡我IG， 謝謝大家。」並透露未來會專注發展瑜伽事業：「如果驚訝嘅話，可能唔係因為我嘅離開，而係之前一直仲未離開。冇錯，幾年前因為暴食症之後，將個重心放咗喺發展瑜伽事業上面，比較少拍嘢，不過依家身心都非常健康，非常好，亦都好ready嚟緊嘅幕前工作或任何工作。」

杜穎珊是《#後生仔傾吓偈》主持之一。（IG@sandytooooo）

杜穎珊分享水着靚相。（IG@sandytooooo）

杜穎珊擁有瑜伽導師資格。（IG@sandytooooo）

利穎怡

利穎怡（Joan）因在《東張西望》出外景採訪表現出色，獲觀眾大讚有勇有謀，更被封為「東張女神」，但她曾在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更一度出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況，雖然現時已康復，但因家人擔心她的安危，她亦直認壓力大，所以在2022年9月離開《東張西望》後轉型做演員，專注拍劇。不過利穎怡雖然參演了不少劇集，但大部分都只是客串或者個案人物，發揮不大，去年10月利穎怡自爆因嚴重濕疹，面部紅腫爛面凹凸不平，以致無法上妝被迫停工休養。今年7月利穎怡宣布離巢，之後過檔HOT TV擔任節目《一線搜查》主持，又踩入電影圈拍攝《爭霸》，更已成為註冊催眠治療師，瓣數多多！

利穎怡一向肯搏肯捱！（IG@joannyle）

今年7月宣布離巢。（IG@joannyle）

過檔HOT TV擔任節目《一線搜查》主持。（IG@joannyle）

邵珮詩

現年34歲的邵珮詩（Veronica）在2014年參選港姐，以大熱門姿態橫掃冠軍、最上鏡小姐及友誼小姐3個獎項，成為「大滿貫三料冠軍」，加入TVB後曾做過主持，亦有拍劇，當中她在《愛．回家之開心速遞》中飾演性格單純的「欣欣」最為人熟識，但其後被調出劇組，未被重用的她更被網民封為「被遺忘的港姐」、「隱形港姐」。今年7月邵珮詩在IG宣布離巢，並透露將會做活動司儀、做義工及慈善工作，而早前她就自爆已轉行做兒童品格教育家。邵珮詩太公為維他奶公司創辦人之一邵蔚明，不過其後直屬親人都沒有接手生意，因此家族已跟維他奶公司無關。

邵珮詩（Veronica）是2014年港姐冠軍。（IG@verbeeshiu）

在《愛．回家之開心速遞》中飾演性格單純的「欣欣」。（YouTube影片截圖）

身材出眾。（IG@verbeeshiu）

容羨媛

容羨媛在2008年加入TVB，初期於TVB娛樂新聞台擔任節目主持，其後於2012年正式加入《東張西望》擔任主持，直至今年7月她在節目中宣布離巢的消息。而容羨媛離巢後移民加拿大，現時一家在溫哥華展開新生活，並不時在社交平台分享近況。

《東張西望》主持容羨媛宣布離巢TVB。（節目截圖）

容羨媛曾在《萬千星輝頒獎典禮2020》奪獎。（IG@fiyung）

容羨媛與家人已移民到加拿大溫哥華。（IG@fiyung）

謝東閔

謝東閔在2010年參加TVB歌唱節目《超級巨聲2》奪得第四名後加入TVB，近年備受力捧，參演了多部劇集，包括《刑偵日記》、《智能愛人》、《殺手》、《香港愛情故事》等等。今年8月初，謝東閔在深夜突然宣布離巢：「14年絕對唔係一個短嘅時間，多謝呢間公司令到我由一個小朋友變成一個大人，認識咗好多好好嘅朋友，正所謂天下無不散之筵席，係今日時候要說再見，好多謝所有呢間公司曾經俾個機會我嘅台前幕後工作人員，希望將來再見。」

謝東閔宣布離巢。（IG@brian_tsetse）

謝東閔離巢。（IG@brian_tsetse）

上個月中謝東閔又突然在IG宣布與朱智賢分手，結束7年情：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心。我們有共識地決定以後會以不同身分繼續支持及守護對方，希望各位能夠給予我們空間，私人事情只想低調處理。日後亦不會再作任何回應，謝謝。」謝東閔與朱智賢曾經歷不少風浪，2020年朱智賢與人夫黎振燁被爆車廂密會，當時謝東閔陪女友出席記者會公開道歉，更表示會陪伴對方走過難關，可惜最後兩人仍分手收場。

謝東閔與朱智賢拍拖7年。（IG@brian_tsetse）

二人對感情事一直都很低調。（IG@brian_tsetse）

李思雅

現年39歲的李思雅（Cindy）曾是香港女子網球代表隊成員，亦擅長打高爾夫球。2005年李思雅參選港姐入圍最後五強而入行，主要做擔任體育節目《體育世界》主持，間中亦會客串劇集，2011年李思雅被爆與年長23歲的林韋辰發展「父女戀」，二人愛得高調，經常在網上大曬親密照放閃，但最後於2017年分手。今年8月李思雅在IG宣布離巢，結束19年合作關係。

2005年參選港姐入行的李思雅，宣布離巢。（IG@cindylee1209）

李思雅本身是運動員。（IG@cindylee1209）

曾與年長23歲的林韋辰發展「父女戀」（微博@李思雅cindy）

文雪兒

曾被譽為「麗的四大花旦」之一的文雪兒，年青時古裝美女造型深入民心，1986年文雪兒結婚並息影，先後誕下兩個女兒，直至女兒長大後才回歸電視圈，近年多數飾演媽媽角色。不過隨着兩個女兒先後結婚產子，令文雪兒決定「退休」，今年9月她在接受電台訪問時自爆未有與TVB續約：「其實我暫時同電視台唔續約，如果有啱嘅角色，可能心癢癢拍返都唔出奇，你知拍戲係有癮。其中一個原因係想有多啲時間同個孫玩，而家我有三個男孫，成日見吓呢個、睇吓嗰個係好開心，我仲想有多啲時間同屋企人周圍去。」

文雪兒兩名女兒張筠（Christy）與細女袁萃（Jennifer）。（IG@candymancandy）

文雪兒回歸TVB後拍下多套劇集。（影片截圖）

文雪兒兩名女兒先後結婚產子，讓她弄孫為樂。（IG@candymancandy）

蔡嘉欣

蔡嘉欣（Kayan）在2019年參選港姐入圍最後五強，落選後加入TVB，因愛買名牌及高調炫富而被封為「拜金港姐」。去年12月蔡嘉欣與拍拖7年的富貴男友Derek結婚，婚後繼續周遊列國，又積極發展KOL事業，今年9月她正式宣布離巢，結束5年合作關係。其後蔡嘉欣出席活動接受訪問時亦有提及離巢原因，她解釋是因為自己工作規劃，意思有所不同，而之後亦會朝着KOL方向發展，但當被問到公司可有挽留時，蔡嘉欣就表示：「循例上都會問句『會唔會考慮續約？』我話唔考慮之後，對話就結束。（冇挽留你？）冇呀！我呢啲不值得被挽留就唔挽留。」

蔡嘉欣有「拜金港姐」之稱。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣經常周遊列國。（IG@kayan.c）

蔡嘉欣離巢後首次出席公開活動，以Deep V裙上陣。（資料圖片）

吳紫韻

現年32歲的吳紫韻（Purple）是前TVB娛樂新聞台主播，憑節目《3日2夜》而人氣急升，她在今年10月離巢，並秘嫁圈外富二代。婚後短短兩個月，吳紫韻即宣布造人成功，早前她就在IG公布懷孕喜訊：「解鎖人生新身分，2024人生有飛躍改變，離開TVB，成為人妻，現在又有新的身分了！要好好珍惜兩人世界的時光，期待2025的來臨。正如預期的那樣，生活中總是有小驚喜，歡迎我們的小怪物。」

吳紫韻今年10月結婚。（IG@ngpurple）

秘嫁圈外富二代。（IG@ngpurple）

婚後短短兩個月即宣布造人成功！（IG@ngpurple）

李漫芬

曾擔任TVB娛樂新聞台主持的李漫芬，近年客串演出不少劇集，但今年10月她突然宣布離巢，結束18年賓主關係，並透露將會專注直播帶貨同打理公關公司，亦會繼續司儀及主持工作。

TVB女藝人李漫芬（Fanny）宣布離巢。（資料圖片）

李漫芬曾擔任娛樂新聞台記者多年。（網上圖片）

魏柏豪

曾做過地勤及七年空少的魏柏豪在2020年參加《衝上雲霄大選》而入行，2021年12月加入東張主持行列，他曾在疫情期間穿上保護衣入疫區，今年中訪問何伯何太更成為其代表作，獲力捧的他更成為10人男團「Super Tiger」成員之一。不過今年10月魏柏豪在IG宣布離巢消息：「10月5號我已經離開左東張西望啦。2021年12月1號係我第一日開東張，果排covid 時期，最深刻係成日都要去拍啲爆發既地方，睇返自己初初拍果啲item同vo真係成舊飯咁。風吹雨打日曬雨淋，但每次都有導演攝影撰稿係度成set crew一齊，寓工作於娛樂。係呢2年幾3年既時間，多謝東張入面每一位既耐性同照顧，本身其實份人好i，連做街訪都覺得尷尬到一個極致，到後來 “ready? roll左? 直接黎啦gogogo”下星期就有另一種挑戰了 加油✈️。」

魏柏豪入行前曾做過7年機艙服務員。（IG@pacongai）

魏柏豪是Super Tiger成員之一。（IG@pacongai）

魏柏豪2021年12月加入《東張西望》。（IG@pacongai）

林穎彤

現年32歲的林穎彤（Bella）去年10月捲入JPEX案風波，又與緋聞男友鄭雋熹等人涉「在醫院作出擾亂秩序的行為」，雖然最後林穎彤罪名不成立，但惹上官非的她形象插水，幕前工作全面暫停，星途受阻。今年11月初林穎彤在IG上載了一段影片，正式宣布約滿TVB離巢：「無錯，我和TVB完約了」，她更有感而發：「感謝公司曾經帶來的所有，所有美好畫面及甜酸苦辣都在心底，但到了某個階段，會覺得自己是時候需要離開，離開後反而會看到一個不一樣的自己，所以心中感恩，會心微笑，然後好好道別吧」。

林穎彤。（IG@bella_lam）

林穎彤近月演藝工作停擺。（IG@bella_lam）

正式完約。（影片截圖）

曾淑雅

有TVB「長腿女神」之稱的曾淑雅（Jumbo）因主持《3日2夜》等話題性節目，憑出眾身材成功彈出。去年曾淑雅無預警宣布封盤做人妻，並極速誕下囝囝Kobe，今年11月曾淑雅突然宣布離巢：「今天起正式回歸自由人的生活，走回自己的道路❤️感恩5年間在公司中嘗試了好多的第一次，真是滿滿的回憶的。」

曾淑雅（Jumbo）因主持《3日2夜》等話題性節目，憑出眾身材成功彈出。（IG@jumbotsang）

產後身材！（IG@jumbotsang）

去年雙喜臨門！（IG@jumbotsang）

今年11月曾淑雅突然宣布離巢。（IG截圖）

連詩雅

連詩雅（Shiga）在今年7月誕下愛女陳星頤（Camila），榮升媽媽，而她產後更火速修身重投工作。上個月連詩雅宣布已約滿TVB，結束6年合作關係，回復自由身的她更迅速現身HOY TV節目《見招拆招風水局之佈局》錄影。

連詩雅（Shiga）7月18日剖腹誕下女兒Camila。（IG@shi_ga）

好溫馨！（IG@shi_ga）

火速修身！（IG@shi_ga）

回復自由身的Shiga更迅速現身HOY TV節目《見招拆招風水局之佈局》錄影。（影片截圖）

甄采浠

甄采浠（前名：甄詠珊）曾參選亞洲小姐，其後與石詠莉、陳樂榣組成性感女團Freeze出道，又直認隆胸，作風非常大膽。Freeze正式解散後，她在2016年加入TVB，曾參演多套劇集，近年更憑《愛．回家之開心速遞》中「高小姐」一角成功入屋。不過甄采浠在12月中正式約滿離巢，而《刑偵12》就成為她在TVB的告別作。

甄采浠在12月中正式約滿離巢。（受訪者提供）

結束與無綫的八年合作。（受訪者提供）

甄采浠近年憑《愛．回家之開心速遞》中「高小姐」一角成功入屋。（IG@carisayan123）

姜麗文

姜麗文與哥哥姜文杰在2010年組成Benji and Lesley，以兄妹檔組合加入樂壇，2017年姜麗文簽約TVB成為旗下藝人，當中她在《愛．回家之開心速遞》飾演的Liza深受觀眾喜愛，更在《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。不過姜麗文早前正式宣布離巢，結束與TVB的7年賓主關係，她更在IG以英文發長文回顧7年來嘗試了不同工作，並透露未來將會全心投入演員和創作歌手的工作。

姜麗文同爸爸秦沛感情好好。（IG@lesleychianglove）

在《愛．回家之開心速遞》中飾演Liza。（影片截圖）

早已「離家」。（IG@lesleychianglove）

正式宣布離巢。（IG@lesleychianglove）

杜燕歌

現年67歲的綠葉王杜燕歌日前在小紅書上載以電視城為背景的照片，並寫下「後會有期」四字，宣布離巢。杜燕歌是韓馬利（Mary姐）的丈夫，兩人於1989年結婚，至今恩愛如昔，形影不離。杜燕歌在1975年考入邵氏兄弟第5期演員訓練班，除了演出邵氏兄弟的黃梅調電影之外，亦因一口標準流利的普通話在邵氏的餐廳中，得到當年配音領班賞識，成為了一名配音員兼演員。杜燕歌除了是古天樂的御用配音之外，更曾為呂頌賢在《笑傲江湖》飾演的令狐沖、張智霖在《射鵰英雄傳》中飾演的郭靖配音，當年梁朝偉憑《重慶森林》奪得金馬獎影帝殊榮，而國語版中梁朝偉一角正是由杜燕歌「聲演」， 令杜燕歌獲封「話筒前的影帝」！

杜燕歌近年常在劇集中飾演黑社會大佬，日前以「後會有期」四字宣布離巢。（小紅書圖片）