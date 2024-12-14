陳彥行送別亡父喊到眼腫　唔敢睇《破·地獄》怕觸景傷情

陳彥行在10月透露父親離世，她與家人在上個月為父親舉行安息禮，雖然行爸已經離開兩個月，但陳彥行似乎仍未走出喪父陰霾，今日（14日）她在Facebook撰長文抒發心情：「話說較早前辦理完行爸安息禮的幾天後，就是電影《破·地獄》的上映。當時身邊很多朋友都第一時間跑去看，有位朋友還說會再多看一次，朋友問我看了嗎？ 我說沒有，因為怕觸景傷情，不想再把傷感提升到2.0。有朋友的太太也看到哭，看了很多評論，要袋定幾包紙巾入場，我想如果我進埸看的話就要攞定條毛巾去索眼淚了。」

陳彥行在上個月為父親舉行安息禮。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行在上個月為父親舉行安息禮。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行怕觸景傷情，未睇《破·地獄》。（《破地獄》劇照）

陳彥行上載了多張安息禮上的照片，相中所見她趴在棺木前喊住送別亡父，更喊到眼腫，可見她對於父親的離開大感不捨，十分傷心。陳彥行又透露約10年前，父親曾提及喪禮的安排，表示希望做道教儀式的喪禮，而由於行爸是印尼華僑，所以他期望遺體火化後將骨灰向印尼方向撒落海，陳彥行表示：「當時我聽完之後，甚麼話都說不出來，只是強忍著自己的眼淚，因為我真的很怕聽到長輩交代身後事。但行爸在ICU最後的時光，得到醫院𥚃的院牧為他禱告決志信主，所以順理成章為行爸辦了安息禮，但心中還是有些顧慮，好像自己不聽從行爸身前交待過的說話。那最後只好在醫院的小禮堂進行安息禮，到了火葬場才進行了簡單的道教儀式。」

陳彥行上載了多張安息禮上的照片。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

趴在棺木前喊住送別亡父。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

喊到眼腫。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

不捨。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

陳彥行為亡父請來喃嘸師傅誦經，但沒有進行「破地獄」：「火葬埸根本不容許進行破地獄，另外最重要是行爸已八十有三，而且還是自然的生老病死，根本不須要破地獄。最近看了很多圍繞着破地獄的訪問，都說破地獄原先專做給枉死之人，如果逝者年事已高，年過六十歲，因病去逝，自然離世，則無須進行這個儀式，所以總括來說為行爸做的最後一件事也總算是辦妥了，無遺憾了。」

電影《破·地獄》中，許冠文飾演喃嘸師傅，上演破地獄一幕。（《破·地獄》劇照）

陳彥行透露爸爸是印尼華僑。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

行爸已經離世。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）

可惜。（Facebook@陳彥行Joyce Chen）