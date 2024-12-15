74歲譚詠麟親揭「譚校長」名字由來　與張國榮隔空對唱掀回憶殺

無綫昨晚（14日）播出與芒果TV聯合製作的《聲生不息‧大灣區季》精華版本，第一集有常駐演出歌手有李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊、衛蘭，特別嘉賓為譚詠麟、陳慧嫻及周慧敏，主題為70年代-10年代經典廣東歌。

紅館帶畀譚詠麟好多珍貴同難忘回憶。

第一集節目一開始，是有「樂壇校長」之稱的譚詠麟，去到紅館為觀眾介紹香港樂壇重要Icon之一的紅館香港體育館！譚校長感性地說：「紅館就是一個造夢的地方…我在這裏唱過超過1000次，也曾經在紅館連續開了38場的演唱會，當時很多歌迷都說每天晚上，我們都像有一萬多人在夜校裏面唱歌，譚校長這個稱呼一叫就叫了這麼多年…」譚校長更懷念與昔日樂壇戰友在紅館互動的珍貴時刻，譚校長感性地說：「大家都坐在一塊，故事都發生在這空間裏，港樂後來也不單是在這裏響起來，全世界有華人的地方，都聽得到港樂。」

80年代係香港樂壇輝煌時期。

譚詠麟親揭「譚校長」名字由來。

重播張國榮當年的一番感性發言：「如果有人問你80年代香港有邊幾個，你哋係咁易提吓我就夠喇。」

譚校長另外還獻唱了已故樂壇巨星張國榮（哥哥）的經典金曲《風繼續吹》，舞台先剪輯了張國榮當年的清唱版，再加上哥哥當年的一番感性發言：「如果有人問你80年代香港有邊幾個，你哋係咁易提吓我就夠喇」，之後再由譚校長接力獻唱歌曲，構成了一幅昔日戰友及好友隔空對唱的感人場面。另校長與陳慧嫻合唱《講不出再見》時，舞台播出了大量譚校長與張國榮、已故樂壇巨星梅艷芳、陳百強等人的合照，令台後的薛凱琪、衛蘭及陳小春等都相繼感動落淚。

譚詠麟與張國榮隔空對唱，掀起回憶殺。

譚詠麟與張國榮隔空對唱《風繼續吹》，掀起回憶殺。

譚詠麟與張國榮隔空對唱《風繼續吹》，掀起回憶殺。

譚詠麟與陳慧嫻合唱《講不出再見》。

周慧敏。

薛凱琪都感動落淚。

昨晚驚喜環節，還有是陳小春獻唱首本名曲《相依為命》時，愛妻應采兒驚喜現身！應采兒先像小粉絲般在台下靜心欣賞老公演出，而祖兒則自備「采兒愛的頭箍」神還原采兒2015年於演唱上、在小春獻唱《相依為命》時的「愛的呼喚」名場面。

陳小春獻唱首本名曲《相依為命》。

應采兒驚喜現身！

祖兒嚟個惡搞版神還原。

小春獻唱完畢後，司儀何炅搞笑問道：「是她（祖兒）好還是名場面原作好？」，小春聞言露出古惑笑容兼大賣關子謂：「不好說」，豈料此時何炅即表示應采兒其實在現場，小春聞言嚇至目瞪口呆，感覺事前毫不知情。而應采兒在觀眾席企起身後，即神還原當年名場面招牌動作，又嬌俏地大送飛吻；被冧得一陣陣的小春即時遙距以飛吻回應太太，又露出甜爆笑容，恩愛爆燈。

當小春知道應采兒嚟咗現場時，佢個樣勁驚訝。

當小春知道應采兒嚟咗現場時，佢個樣勁驚訝。