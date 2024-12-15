前TVB金牌司儀曬貴婦生活與名牌山合照　曾住徙置區為胡楓打工

現年62歲的顧紀筠口才了得，曾為TVB主持很多大騷，獲封為金牌司儀。早前顧紀筠相隔多年回歸TVB為台慶擔任司儀，獲網民激讚。顧紀筠近年已甚少現身幕前，並已轉型做設計兼賣珠寶，日前她上載到泰國曼谷的高級餐廳「Gaggan at Louis Vuitton」用餐的照片，分享貴婦生活。

顧紀筠口才了得，曾為TVB主持很多大騷，獲封為金牌司儀。（IG圖片）

早前顧紀筠相隔多年回歸TVB為台慶擔任司儀。（IG圖片）

顧紀筠與繼子陳浚霆關係非常好。（IG圖片）

顧紀筠日前將「Gaggan at Louis Vuitton」用餐的照片分享到IG，她在店前的LV經典行李箱堆疊而成的「名牌山」旁拍照打卡，並入內享豐富的受季節性菜單，並留言表示：「LV x Gaggan in Bangkok，一個非常之美味和特別的體驗。」非常識歎。

顧紀筠日前到「Gaggan at Louis Vuitton」用餐，更與名牌山合照。（IG圖片）

「Gaggan at Louis Vuitton」是名廚Gaggan Anand與LV合作打造的亞洲首間品牌餐廳。（IG圖片）

據官方網站介紹，「Gaggan at Louis Vuitton」是名廚Gaggan Anand與LV合作打造的亞洲首間品牌餐廳，店內的用餐區空間感十足，擺放十張大理石餐桌，同時設有私人包廂，可供客人看到主廚炮製美食的過程，而上菜時亦配上精選的高級餐具，奢華感十足。

有專人講解每道菜式。（IG圖片）

好精緻。（IG圖片）

上菜時亦配上精選的高級餐具。（IG圖片）

好奢華。（IG圖片）

好奢華。（IG圖片）

顧紀筠自細生活富裕，父親經營鞋廠生意，但其後因生意失敗及投資失利，一家搬到香港仔田灣徙置區生活。顧紀筠曾透露，因不想一生被困於徙置區，所以發奮讀書，定下人生目標，要讓家人住在半山。中學畢業後，顧紀筠讀夜校進修，第一份工作是在胡楓的影片發行公司任職文員。隨後被星探發掘參加《慧眼識新星》而入行，顧紀筠感激胡楓體諒，讓她一邊做文員一邊參加《慧眼識新星》，令收入大增。