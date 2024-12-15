肥媽黑妹《媽妹笑住唱 Part II》圓滿結束 譚輝智古淖文傾力演出

由嘉誼工程（香港）有限公司呈獻，BG Production主辦，香港樂壇兩位殿堂級歌手肥媽Maria Cordero與黑妹李麗霞再度聯手的《媽妹笑住唱 Part II》演唱會於12月13至14日在伊利沙伯體育館圓滿舉行。一連兩晚演唱會座無虛席，肥媽與黑妹以精湛演出及多變造型，加上羅敏莊、3大「中二生」古淖文、譚輝智及黃劍文靚聲助陣，五人攜手帶領觀眾展開一場音樂與歡笑的視聽盛宴。演唱會全場笑聲與掌聲不斷，不少來自美加、馬來西亞、澳門各地的朋友更專程回港支持「媽妺」，台下星光熠熠，頭場更有良久未有公開現身的余慕蓮，而在尾場時候，一眾星級好友包括狄波拉、胡楓、薛家燕等更上台參與大合唱。

演唱會以「唱好香港」為主題，肥媽與黑妹不僅挑選了多首膾炙人口的經典金曲，更特意從60年代的鄭君綿歌曲唱起，帶領觀眾穿越時光隧道。肥媽說：「我哋主題『唱好香港』，當然要由最古舊鄭君綿嘅歌再數落嚟等。」演唱會共演唱了32首歌曲，歷時3小時，觀眾被兩位巨星動人演繹深深吸引，重溫昔日香港回憶。

「媽妹」的多變造型亦成為全場焦點，甫出場便以經典的「雙妹嘜」形象引起全場尖叫，隨後又以台灣阿里山姑娘造型登場，獻唱經典國語歌，更驚喜收到觀眾利事。肥媽與黑妹不僅展現出色唱功，還以幽默風趣的對話逗得全場捧腹。黑妹笑言：「多謝阿媽，無佢呢個記憶體唱唔到咁多經典歌，太有歷史喇，好多舊歌都識唱。」

演唱會嘉賓陣容強勁，「契女」羅敏莊登場與黑妹大唱一系列「初戀」金曲，二人默契互動令現場爆笑不斷。而《中年好聲音2》的三位參賽者，古淖文、譚輝智及黃劍文則以實力演出贏得滿堂喝彩，粉絲在台下落力歡呼和唱。

演唱會尾場的壓軸環節掀起高潮，「媽妹」邀請修哥、家燕姐、周梁淑怡、狄波拉、梁安琪、羅蘭、陳展鵬、姜大衛、李琳琳等好友上台，齊聲合唱《愛情陷阱》、《Monica》及《東方之珠》，場面氣氛高漲，全場觀眾更隨歌起舞。肥媽笑言：「今次真係太開心，能夠喺香港舞台見到咁多朋友一齊唱歌，係無價嘅回憶。」《媽妹笑住唱 Part II》在觀眾的笑聲與掌聲中完滿結束，肥媽與黑妹不僅感謝歌迷熱情支持，期待未來繼續帶來更多精彩演出給各地觀眾。