林夏薇珠寶店開張超低胸現身宴客　群星撐場林峯夫妻係VIP客仔

林夏薇的珠寶專門店Flourishen今日（15/12）開張，開幕活動邀請了林峯和太太張馨月、譚俊彥夫婦、陳山聰、陳展鵬和太太單文柔、洪永城、趙希洛、馬志威、招浩明等等一眾藝人撐場，群星拱照！

林迅景 攝

林夏薇的珠寶專門店Flourishen今日（15/12）開張。（資料圖片）

林夏薇接受《香港01》訪問時，直言為實體店開張而感到開心：「好開心有咁多朋友專登嚟支持撐場，好感動。有啲係喺外國飛返嚟，就係馬志威先生，我以為佢趕唔切，阿峯（林峯）又係專登抽時間過嚟。展鵬同埋太太，佢哋都係一對對嚟，好開心。」

張馨月、林夏薇、莫贊生、林峯。（資料圖片）

談到開店的理念，她透露源自於一個「愛的故事」。她說：「大家都知道，鑽石係代表永恆同愛，因為細個鍾意鑽石，會偷偷哋攞媽咪嘅鑽石嚟玩。細個終於賺錢啦，送畀媽咪第一份禮物就係鑽石，大家都知道個價錢，所以我要儲好耐先送到第二份禮物。（儲咗幾耐錢？）好耐！儲完嗰粒鑽石之後，我永遠都好記得我阿媽嗰種感動，開心嘅笑容。儲第二粒又要儲好耐，所以我就喺消費者角度去諗，點樣令到大家都開心價買到，去表達呢份愛。」

林夏薇又坦言，原來未開實體店前，林峯已經是她的忠實粉絲。「好多謝阿峯，（未開店前）佢已經係我頭10位，我阿哥阿嫂已經做咗我嘅10大嘅VIP客戶。」

林夏薇、林峯和太太張馨月。（資料圖片）

林峯和太太張馨月。（資料圖片）

林夏薇的珠寶專門店Flourishen今日（15/12）開張，開幕活動邀請了林峯和太太張馨月、譚俊彥夫婦、陳山聰、陳展鵬和太太單文柔、洪永城、趙希洛等等一眾藝人撐場。（資料圖片）

林夏薇珠寶店開張，恭喜晒！（資料圖片）

林夏薇、莫贊生。（資料圖片）

林夏薇。（資料圖片）

林夏薇一身行頭相當之閃。（資料圖片）

林夏薇一身行頭相當之閃。（資料圖片）

林夏薇一身行頭相當之閃。（資料圖片）