22歲搶手女新人著小背心翻唱片段翻Hit 勁好身材震撼網民眼球
撰文：崔力生
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22歲的洪心怡早前在《校園好聲音- 唱響中國》大學生歌唱比賽中贏得冠軍，一戰成名，之後還有機會在《2024香港小姐競選》總決賽上與殿堂級歌手葉蒨文及一班無綫新一代歌手獻唱多首歌曲，唱到《瀟灑走一回》時，洪心怡更與葉蒨文同站頭排，可見備受器重。
被封為「炎明熹接班人」的洪心怡，唱功了得，且大學修讀音樂系，擁紮實音樂根基，連伍仲衡都愛不釋手，要簽約旗下，還形容已尋覓對方51年。而日前更有指伍仲衡因搶人而遭無綫「炒魷」，鬧到滿城風雨。雖然他多次交代來龍去脈，但仍未能平息風波。
往後洪心怡有沒有機會亮相無綫還未知，但她之前作為一個素人，在YouTube點擊率已有20萬，實力不容忽視。而「搶人風波」也令網民產生對洪心怡的好奇心，翻看其唱歌片。
近日，洪心怡翻唱《填詞魂》的視頻在網上翻Hit，除了歌聲悅耳外，不少網民卻錯重點，將焦點放了在其身材上。片中，洪心怡穿上一件橫間背心，大曬青春本錢，並意外展露了其美好身材，震撼網民眼球驚嘆原來平時禾稈冚珍珠，紛紛留言：「聲靚、身材好勁」、「聲色俱全」，甚至有網民表示：「樣ok 身型好，有學歷，聲底好，聲色俱全，未來新星，怪不得 tvb 走左寶要發老脾」。