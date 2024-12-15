方力申任《聲生不息》主持　笑言能歌能講：但係我唔識做主持呢！

方力申今日（15/12）出席林夏薇的珠寶店開幕活動，他接受《香港01》訪問時表示，羨慕林夏薇可以兼顧演藝事業，又同時是一個女強人開舖做生意。他說：「我淨係教游水都好辛苦，所以唔容易。」

方力申今日（15/12）出席林夏薇的珠寶店開幕活動。（資料圖片）

他透露，踏入冬天大概少了五分一的學生，說：「有生意反而唔忙，因為有收入。冇生意先忙，要諗辦法點樣多啲生意，所以我最近都有拍片話畀大家知，冬天都可以學游水，因為有暖水池。而家開始凍，一月份開學又仲少人，所以而家要做更多嘅嘢。而家少咗五分一，嚟緊又可能再少四分一。」他表示，其實游水要持之以恆訓練，才不會生疏。

方力申今日（15/12）出席林夏薇的珠寶店開幕活動。（資料圖片）

有觀眾睇完是次方力申在《聲生不息‧大灣區季》的表演後，直言粉紅色西裝令人尷尬。方力申就解釋說，這一件西裝是早年為音樂會而度身訂造的，剛巧今次主題是「櫻花」所以就穿了這一套西裝上陣。

有觀眾睇完是次方力申在《聲生不息》的表演後，直言粉紅色西裝令人尷尬。（YouTube截圖）

早前方力申成為《聲生不息‧大灣區季》的主持，他自言不明白為什麼會邀請他，笑言：「佢哋訪問我嘅時候，問我做主持有咩感受。我話你哋節目組搵我真係大膽，因為佢哋話睇咗奧運，話睇我訪問幾分鐘嘅片段，就覺得我『普通話都唔錯，又做過歌手，又係講緊廣東歌，上面咁多朋友你又識，所以就搵你囉。』但係我唔識做主持呢！所以我覺得我上去，係演緊一個主持，但係係好玩嘅。」