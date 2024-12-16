仙氣YouTuber曾月入六位數　轉職歌手冇工開要兼職：唔甘心喺度等

11年前已入行做YouTuber的曾樂彤，當日靠特技化妝片起家，2018年更獲英皇簽約至旗下做歌手，不過作品不多，今年中更低調離巢。近日她現身《1圈圈星光背後》，接受主持人梁泰來訪問，就分享自己入行經過、簽公司後冇歌出的經歷；而跟MIRROR御用監製徐浩緋聞傳足幾年的她，終於在訪問中首度認愛。



曾樂彤接受《1圈圈星光背後》主持人梁泰來訪問，分享自己入行經過、簽公司後冇歌出的經歷；而跟MIRROR御用監製徐浩緋聞傳足幾年的她，終於在訪問中首度認愛。

曾樂彤算是早期的YouTuber，19歲開始拍YouTube片，當年做KOL仍未是賺錢渠道，她拍片純粹因為喜歡睇喪屍片，於是紀錄低自己的特技化妝，但慢慢地影片幾受歡迎，亦有不少人找她賣廣告。梁泰來問到當時收入多不多，她說：「我覺得對於一個學生嚟講絕對OK，係多。（幾位數？有冇五位定係點？）好唔定，六位數字㗎都，勤力嘅話。但係我唔係一個勤力嘅人，同埋我都忽忽地，我之後入咗行見到好多PR，佢都同我講話你嗰陣時好有性格，嗰時好似未被呢個世界洗禮，難聽啲講就係嫌錢腥同埋同錢作對。」

曾樂彤在10、11年前已開始做YouTuber。（IG@tsangloktung）

曾樂彤初時以拍特技化妝片為主。（IG@tsangloktung）

曾樂彤出片量不多，也自言揀擇，她說：「所以我從來都唔覺得自己係一個紅嘅YouTuber，嗰時好多人都話我好低產量，我唔係靠YouTube盈利。」2018年她獲英皇簽約做歌手，但發展未如理想，出歌數量亦不多，第一年上過叱咤台後便遇上疫情，事業更受打擊，最後兩年完全冇作品，表示：「開心嘅係始終都上過台，但係唔適應嘅就係，好似過咗疫情幾年之後，我都仲係一個冇乜經驗嘅新人，但係冇人會包容或者覺得你係新人，所以我自己都要面對。」不過曾樂彤並沒有坐以待斃，她不甘心坐在家裡等運到，有什麼就盡力做，所以都有接填詞工作，「我係經常性要郁，如果唔係我就會癲。」

2018年，曾樂彤加入英皇大家庭。（IG@tsangloktung）

曾樂彤從YouTuber轉型做歌手。（IG@tsangloktung）

梁泰來問她，當時知道事業停擺有沒有很徬徨，她說：「其實嗰時我唔知會停，你唔會知道某一刻我會停，你係知道嘅話，你就會panic，但係當你慢慢靜嘅時候，你回望先發覺，原來我嗰時已經停咗。」被問有冇曾經向公司追問點解冇歌出，曾樂彤直言：「間唔中問吓嘅。（跟住點回覆？）會嘅，會嘅。我的確都有嘅，係可能最尾嗰兩年先冇出歌。」她透露當時不獨面對有冇歌出、有冇工開，心理上遇到很多不能言喻的問題，有少少鬱住。

曾樂彤出度首年都有攞過新人獎，但之後無以為繼，在公司的最後兩年更冇歌出。（IG@tsangloktung）

當講到收入驟減，曾樂彤就自爆是靠「食老本」，因為她入行前有儲錢，自己亦好慳，所以將所有賺到的收入都全數上繳畀母親，至於積蓄大概有幾多，曾樂彤表示冇特別去數，卻自爆26歲已做業主，「第二年嘅時候，我就已經向銀行借到錢，跟住就買咗樓，買咗一個自己嘅單位，因為嗰時我好想幫我阿媽換層大啲，媽咪本身喺SARS嗰年置咗業，所以我好幸運地可以問銀行借到錢，另外再自己買一層，我按咗……會唔會太仔細？媽咪嗰度按咗，所以嗰嚿錢唔係我呢幾年賺，但係都有啲積蓄。」雖然要供樓，幸好她不太擔心，她說：「我做幕後，我有做剪片，我會幫人拍嘢，所以我唔係一個齋等嘅人，馬死落地行，有啲乜嘢，我去打份最低工資嘅都可以過活，喺香港你去洗碗都有錢賺啦，對於我嚟講，我從來唔擔心。」

曾樂彤入行第二年，已靠積蓄成功置業，當時她只是26歲。（IG@tsangloktung）

曾樂彤不想坐以待斃，所以都有做幕後幫人拍片。（IG@tsangloktung）

曾樂彤亦有做填詞工作。（IG@tsangloktung）

主持亦問到她的情史，她曾與游學修拍拖，又與音樂監製徐浩緋聞傳足幾年，因而令人揣測她鍾情才華型，曾樂彤卻指自己冇特定偏好，睇相處為主，更說：「才華拍唔到拖㗎！」主持人見她鬆口，於是再問她是否如報紙所講與徐浩拍拖，她終於首度認愛：「都冇影到（相），而家係幾年。」曾有報道指，就連MIRROR都要叫聲曾樂彤做「阿嫂」，她立即否認：「假㗎！假㗎！個報道係唔知道點解會出嚟，嗰篇報道都冇影到我任何相，只係攞咗我同佢嘅一啲相，然後拼湊出呢個新聞，其實MIRROR嗰啲完全唔知，啲歌手全部都唔知，假㗎！」

曾樂彤與徐浩的緋聞傳足幾年，終於首度認愛。（IG@tsangloktung）

2018年，曾樂彤初做歌手，已有幾首歌由徐浩幫她監製，但當時兩人完全冇過電，「講真，嗰陣時佢係我第一個監製嚟㗎嘛，好奇怪㗎，佢係一個……長輩，哈哈。佢聽到呢句會崩潰，我覺得佢係一個老師，但係原來私底下佢係一個好溫暖嘅人。徐浩一直都有寫歌畀我，之後仲話『寫咗幾首畀你都唔要！』」2021年，徐浩終於再幫她做歌，當時都未開始，至後來合作拍Cover才終於撻著這位大她12年的「長輩」，大讚對方：「佢係一個好簡單嘅人，工作期間唔會同人講多半句嘢，好專注於工作，但原來私底下更是一個暖男，我見過佢單身時嘅苦樣同傷心樣，由於佢嘅專情，我更加認定徐浩係一個信得過嘅人。」離開英皇後，曾樂彤半年內已自資出了兩首歌《社畜完全體》和《Click Me》，都是由男友操刀；她亦感謝英皇前師姐容祖兒和蔡卓妍幫手Share。

曾樂彤笑言自己最初當徐浩是長輩，至幾年前拍完Cover後才撻著，因見到對方失戀後的不開心，認為這是個情深和信得過的對象。（YouTube@曾樂彤 Tsang Lok Tung）

曾樂彤離巢後出歌反而更密，先有《社畜完全體》，再有《Click Me》。（IG@tsangloktung）