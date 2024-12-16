馬艷穿黑袍9年悼念亡夫午馬　餅印女兒愈大愈靚無意入行

午馬離世十年，今舉行《倩女幽魂》特別放映場，錢嘉樂、錢小豪、太保、洪金寶都有到場。（葉志明攝）

馬艷為記念先夫午馬，特別挑選電影《倩女幽魂》作為十周年特別放映場，昨晚（15日） 午馬女兒馮智慧及洪金寶、胡楓、姜大偉夫婦、陳淑芬、錢小豪、錢嘉樂、太保、楊盼盼、梁琤、廖安麗等均有入場欣賞。

午馬女兒馮智慧、老婆馬艷。（葉志明攝）

馮智慧同媽媽接受訪問時，表示與爸爸相處時間不多，但小時候會跟爸爸到片場，又試過幫手接通告。問到有無打算入行，馮智慧透露現為烘焙師，馬艷指自己是電影製片廠，女兒亦曾修讀相關課程，但完全無意入行。「佢讀完拎埋證書，我問佢點解唔做相關嘅嘢，佢話『係你想我做嘅』。」

午馬嫂現為製片人，她坦言想女兒入行幫手。（葉志明攝）

午馬2014年因肺癌病逝，馬艷坦言兩母女當時十分痛苦。「真係要激謝洪金寶大哥，因為得老公係年初五走，大哥每年過年都一家人帶埋我同女完一齊過呢個艱難時刻，電影係我先生一生所愛，我用十年時間走進佢世界，我做製片都係因為放唔低佢，好似喺電影世界先重溫到佢。（仲好掛住佢？）掛，非常掛。過去九年我一直都係著黑色長袍，到今年先換返便裝，因為一直覺得佢咁好，點解咁早離開，我好唔開心，所以拒絕任何顏色。」馬艷又指除洪金寶之外，曾志偉、古天樂、錢嘉樂、元彪、羅家英都十分照顧自己，而元彪主演新戲《一生信求》本身係今日開機，但因為撞咗放映場，所以延到後日開機。