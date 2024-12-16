森美大爆吳若希對住呢個人口才就好　丁子朗想了解Jinny感情世界

TVB新節目《今晚乜都拗》昨日（15日）舉行拜神儀式，節目由森美主持，嘉賓有：吳若希、梁競徽、丁子朗、戴祖儀、孔德賢、吳幸美、李旻芳等人。丁子朗、吳若希及森美接受《香港01》訪問時，森美透露今次節目可以令嘉賓「口才」提昇，可以跟haters及負評一拼。



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森美更大爆吳若希的口才很好：「一個有口才㗎啦，唔使講啦！只要個對方係佢老公嘅話，佢口才就嚟㗎啦！丁丁嘅反而冇咩口才。」口才不太好的丁子朗即表示擔心：「今日最擔心嘅對手係吳若希，同埋佢係正方我係反方。好驚啊！因為話説我見過佢口才好了得嘅時候。」森美立即安慰丁子朗，更指吳若希平時像「小貓」：「只要你唔係佢老公，就冇事㗎喇，冇傷害身體㗎喇！」

森美更大爆吳若希的口才很好。(陳順禎 攝)

森美指丁子朗反而冇咩口才。(陳順禎 攝)

吳若希則表示自己跟「大王」安德尊一組就已經「先聲奪人」勝了一半；「即係我係大王嗰team㗎嘛，我已經贏一半啊，先聲奪人咗啊你知唔知咩！」森美則指玩法有點不同：「因為我哋今次有班現場嘅觀眾，佢哋會決定跟唔跟佢哋嘅，所以並唔係牙尖嘴利一定贏嘅。即係好似你（丁子朗）咁，有個俊俏嘅臉孔，温柔嘅聲線，有時佢話應該聽我啦，咁大家就跟你㗎啦。」吳若希及丁子朗立即領悟了遊戲的玩法。

吳若希則表示自己跟「大王」安德尊一組就已經「先聲奪人」勝了一半。(陳順禎 攝)

森美則指玩法有點不同。(陳順禎 攝)

吳若希及丁子朗被問到要在遊戲中對決，會否怕傷感情，吳若希即表示他們是「議事論事」，丁子朗劇透了他們這一集的爭議點：「其實我都想聽下Jinny嘅point，因為今集嘅point我都覺得幾特別，關於感情世界，所以我都想了解下…其實我有個point我好驚，我驚聽完佢之後會畀佢convince咗。」原來丁子朗想了解吳若希的感情世界。而丁子朗被問到如果要與吳若希加上麥美恩辯論的話，他二話不說表示放棄：「我會自動放棄！」

吳若希及丁子朗被問到要在遊戲中對決，會否怕傷感情，吳若希即表示他們是「議事論事」。(陳順禎 攝)

丁子朗被問到如果要與吳若希加上麥美恩辯論的話，他二話不說表示放棄。(陳順禎 攝)

丁子朗今年再被提名「最佳男主角」，吳若希立即大讚他「叻仔」，丁子朗則自爆有網民預測他是視帝最後五強之一，吳若希問他對手是誰時，他立即「笠水」：「唔講唔講，唔夠膽講！」

丁子朗今年再被提名「最佳男主角」，吳若希立即大讚他「叻仔」。(陳順禎 攝)

吳若希問丁子朗對手是誰時，他立即「笠水」。(陳順禎 攝)

吳若希及森美被問到今年視帝心水是誰時，森美即說：「既然係企喺隔離我哋都唔講佢個名呢，咁就唔夠朋友啦！所以我睇好丁子朗！」吳若希帶點「嫌棄」的說：「因為森美冇得提名，所以我依家唯一可以揀嘅就係丁子朗。」

吳若希及森美被問到今年視帝心水是誰。(陳順禎 攝)

吳若希帶點「嫌棄」的說揀丁子朗。(陳順禎 攝)

雖然吳若希表面好像很嫌棄要選丁子朗，但其實對他都充滿愛，亦大讚他：「丁丁好努力，佢唔單止係好温文爾雅、好孝順，其實都睇到佢喺唔同嘅界別上，佢都好認真，所以其實我都幾期待，睇多啲你做嘅唔同嘅戲。」非常「友」愛的他們更立即借勢宣傳吳若希的新劇：「奔跑吧的女人們」，吳若希即說：「錯啦個名！」最後說了兩次才說得對劇集的真正名字：「奔跑吧勇敢的女人們」

雖然吳若希表面好像很嫌棄要選丁子朗，但其實對他都充滿愛。(陳順禎 攝)