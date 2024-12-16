YouTube十大熱門影片《黑玻璃》佔兩榜首！姜濤3首都輸俾華納三寶

YouTube 香港公布 2024 年度十大，反映過去一年香港人追看及訂閱的影片、聽歌習慣等。本地歌手積極在 YouTube 上與廣東歌愛好者互動，粉絲社群亦活躍參與討論和互動，助塑造 YouTube 上的「廣東歌王朝」及本地文化現象。今年十大熱門音樂影片中，本地歌手的音樂影片就佔據了九席，若當作頒獎禮前哨戰觀看，華納可以說是大贏家！



「十大熱門音樂影片」中，姜濤其實包攬了其中三首，分別是《好得太過份》（第五位）、《黑月》（第六位）及《Every Single Time》（第九位）；而華納歌曲佔六首， Kiri T《至少做一件離譜的事》（第七位）、MC 張天賦的《永久損毀》（與陳蕾合唱）及《隔牆有耳》分別成為第二及第八位，而洪嘉豪的《黑玻璃》就成為年度第一，MV共881萬觀看次數！更多上榜廣東歌包括周殷廷《三生有幸》（第三位）、張敬軒《青春告別式》（第四位），最後第十位是韓國女團ILLIT的《Magnetic》。

十大熱門音樂影片

姜濤都好勁，一個人有三首歌上十大，亦是MIRROR唯一成員。（IG@keung_show）

華納三寶MC、陳蕾、洪嘉豪的歌曲，佔了「十大熱門音樂影片」頭兩位！（資料圖片）

洪嘉豪的《黑玻璃》大勝，連奪兩榜首，成為年度金曲！（資料圖片）

周殷廷《三生有幸》第三位。（資料圖片）

之所以話《黑玻璃》勁，因為在另一個榜「十大熱門影片」，第一位一樣是《黑玻璃》！不過這是雲浩影上「ChillGOOD TV」翻唱的版本，足以證明《黑玻璃》已成不少人心目中的年度之歌。十大熱門影片中亦有不少本地音樂作品，分別是「中年好聲音2｜陳慧嫻金曲賽｜譚輝智演唱《歸來吧》令肥媽聽到喊！｜音樂｜追夢｜TVB綜藝｜TVBUSA」、「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2023(Rescheduled) 第九場嘉賓 ｜林峯 - 愛在記憶中找你 愛不疚」、「moon tang - 趁你旅行時搬走 ☽ live session 【小日子｜Love Song｜回憶半分鐘｜巴黎沒有摩天輪｜多得他】」、「《CHILL CLUB》最合拍的慘情歌😭陳蕾 x MC 張天賦《永久損毀》」

雲浩影翻唱洪嘉豪的《黑玻璃》，成為了「十大熱門影片」第一，觀看次數為214萬次。（YouTube@ChillGOOD TV）

《中年好聲音2》亞軍譚輝智人氣勁，他演唱《歸來吧》的短片都是「十大熱門影片」之一。（TVB）

十大熱門影片

另外亦有他與時事有關的影片，如HOY TV的巴黎奧運直播「DAY5 小編專區 LIVE：廣東話旁述 美國對南蘇丹 ｜何詩蓓100米突破PB勇奪銅牌 巴黎奧運 全直擊 ｜ 全日直播 ｜ 奧運HOY TV」、翁靜晶評論何伯何太事件的「翁靜晶同你傾下城中熱話背後嘅法律問題｜危險人物2.0直播重溫 (2024年5月13日)」等，而翁靜晶的頻道「危險人物2.0」亦在另一個「十大熱門創作者」排行榜中奪得第一！

翁靜晶為網民解答《東張西望》何生何太事件的法律問題，影片成為「十大熱門影片」之餘，她亦是「十大熱門創作者」第一位！（YouTube@危險人物2.0）