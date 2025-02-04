餅印星二代｜盤點圈中5對親子 其中兩個爸爸基因強大得可怕
常言道父母子女血脈相連，外貌性格不少相似之處甚至猶如餅印一樣，香港娛樂圈有不少可愛的星二代，本文盤點5個娛樂圈餅印代表。
姚瑩瑩囝囝梁淦賢（Evan）
91年在新加坡選美入行，後來港發展「無綫五美」之一，現年52歲的姚瑩瑩，2011年宣布未婚生子誕下囝囝梁淦賢（Evan），兩母子幾近一模一樣似樣度達95%，單親湊大囝囝堅持給予最好的成長環境供讀名校，囝囝文武雙全，近日又在游泳大賽贏得冠軍。
王祖藍大女王天韻（Gabby）
王祖藍與李亞男於2015年情人節幸福完婚，二人婚後三年抱兩，先後誕下大女王天韻（Gabby）及細女王海靜（Hayley）。兩姐妹雖相差兩歲，不過都在12月分別踏入6歲和4歲，而且都與爸爸王祖藍十分似樣。日前他們為愛女舉行盛大生日派對，Gabby與Haley穿上同款紗裙相當可愛，祖藍曾笑指大女「身高像媽媽，表情像爸爸。很公平」，表情五官都非常相似，網友直言：「父女共用一張臉」。
洪永城大女Amber細女Beryl
要數餅印父女，近年佼佼者絕對是洪永城。洪永城和太太梁諾妍（Inez）2021年7月舉行婚禮時宣布已懷孕4個月，同年12月誕下囡囡Amber洪寶寶，今年3月再添多名小公主Beryl，最神奇是兩個囡囡跟爸爸洪永城長得餅印一樣，連梁諾妍都忍不住表示是「洪永城扮女仔」，相當爆笑。
方中信莫可欣女兒符迦晴
今年3月，以賽馬會青少年馬術隊成員身份受訪的符迦晴，訪問播出後大家驚覺正是方中信與莫可欣愛女。二人在2008年宣布懷孕並結婚，囡囡符迦晴7歲已開始學習騎馬，專攻馬術三項賽，因屢次獲得優秀的成績，獲選入香港馬術精英計劃（HKEPP），是重點培養的年輕騎手之一。現年16歲的符迦晴亭亭玉立，跟前港姐冠軍媽咪莫可欣更猶如餅印，不時見到英姿颯颯騎馬照片！
黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree）
51歲「小恩子」黎瑞恩2014年與曾智明離婚後，成為單親媽媽獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）和曾浩儒（Tyrone）。大女曾凱栭（Sheree）轉眼21歲，五官精緻與當年初出道小恩子十分神似﹗今年10月時更以孖妹形象驚喜現身媽媽個唱，伴隨超過20位舞蹈員，以啦啦隊服裝唱跳《心急人上》和《美少女戰士》，掀起全晚高潮！