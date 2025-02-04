餅印星二代｜盤點圈中5對親子　其中兩個爸爸基因強大得可怕

常言道父母子女血脈相連，外貌性格不少相似之處甚至猶如餅印一樣，香港娛樂圈有不少可愛的星二代，本文盤點5個娛樂圈餅印代表。



姚瑩瑩囝囝梁淦賢（Evan）

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）10月時首次参加第51届吐露港渡海泳公開賽，獲得第二名的成績。（IG：@eileenyeow）

姚瑩瑩兒子梁淦賢（Evan）參加香港國際學校體育聯合會（International School Sports Feration of Hong Kong，簡稱ISSFHK）的比賽，在100米背泳奪得第一名，50米背泳及100米蛙泳則位列第二的好成績。（IG：@eileenyeow）

91年在新加坡選美入行，後來港發展「無綫五美」之一，現年52歲的姚瑩瑩，2011年宣布未婚生子誕下囝囝梁淦賢（Evan），兩母子幾近一模一樣似樣度達95%，單親湊大囝囝堅持給予最好的成長環境供讀名校，囝囝文武雙全，近日又在游泳大賽贏得冠軍。

Evan是游泳健將。（IG@eileenyeow）

朗誦一樣掂。（IG@eileenyeow）

姚瑩瑩囝囝梁淦賢（Evan）已經13歲，兩母子相當似樣。（IG：@eileenyeow）

王祖藍大女王天韻（Gabby）

王祖藍攜兩女支持李亞男畫展。（IG：@therivergirl）

王祖藍與李亞男於2015年情人節幸福完婚，二人婚後三年抱兩，先後誕下大女王天韻（Gabby）及細女王海靜（Hayley）。兩姐妹雖相差兩歲，不過都在12月分別踏入6歲和4歲，而且都與爸爸王祖藍十分似樣。日前他們為愛女舉行盛大生日派對，Gabby與Haley穿上同款紗裙相當可愛，祖藍曾笑指大女「身高像媽媽，表情像爸爸。很公平」，表情五官都非常相似，網友直言：「父女共用一張臉」。

王祖藍和李亞男的兩個女兒，大女兒Gabrielle及小女兒Hayley從小就被指與爸爸王袓藍生得很似樣，爸爸的基因強得誇張。（影片截圖）

王祖藍和李亞男的兩個女兒，大女兒Gabrielle及小女兒Hayley從小就被指與爸爸王袓藍生得很似樣，爸爸的基因強得誇張。（影片截圖）

洪永城大女Amber細女Beryl

洪永城與梁諾妍一家四口。

要數餅印父女，近年佼佼者絕對是洪永城。洪永城和太太梁諾妍（Inez）2021年7月舉行婚禮時宣布已懷孕4個月，同年12月誕下囡囡Amber洪寶寶，今年3月再添多名小公主Beryl，最神奇是兩個囡囡跟爸爸洪永城長得餅印一樣，連梁諾妍都忍不住表示是「洪永城扮女仔」，相當爆笑。

洪永城同女兒「Sir NOSE」好似樣。

洪永城同女兒好似樣。

梁諾妍（Inez）洪永城細女！（IG：@inez_leong）

方中信莫可欣女兒符迦晴

莫可欣一直悉心培育女兒（視覺中國）

今年3月，以賽馬會青少年馬術隊成員身份受訪的符迦晴，訪問播出後大家驚覺正是方中信與莫可欣愛女。二人在2008年宣布懷孕並結婚，囡囡符迦晴7歲已開始學習騎馬，專攻馬術三項賽，因屢次獲得優秀的成績，獲選入香港馬術精英計劃（HKEPP），是重點培養的年輕騎手之一。現年16歲的符迦晴亭亭玉立，跟前港姐冠軍媽咪莫可欣更猶如餅印，不時見到英姿颯颯騎馬照片！

符迦晴7歲已開始學習騎馬，專攻馬術三項賽，因屢次獲得優秀的成績，獲選入香港馬術精英計劃（HKEPP）！（網上圖片）

同媽咪餅印！（截圖）

清純可愛！（截圖）

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黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree）

黎瑞恩大女曾凱栭（Sheree）轉眼21歲。（黎瑞恩FACEBOOK）

51歲「小恩子」黎瑞恩2014年與曾智明離婚後，成為單親媽媽獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）和曾浩儒（Tyrone）。大女曾凱栭（Sheree）轉眼21歲，五官精緻與當年初出道小恩子十分神似﹗今年10月時更以孖妹形象驚喜現身媽媽個唱，伴隨超過20位舞蹈員，以啦啦隊服裝唱跳《心急人上》和《美少女戰士》，掀起全晚高潮！

兩母女一齊以啦啦隊短裙仔Look跳唱。

帶囡囡見吓班Fans。