念無雙劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《念無雙》陸劇改編自小說《天下無雙》。有趙娜作為編劇，郭虎為執導，由唐嫣、劉學義領銜主演的一套以古裝仙俠愛情為題材的電視劇。唐嫣藉《繁花》的出色演技再次人氣爆燈，今次首次擔任古裝仙俠劇女主角，拍擋古裝形象吸睛的劉學義，期待他們帶來唯美奇幻的仙界戀愛！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《念無雙》電視劇情大綱

在數萬年前，神魔之間發生了一場大戰，源生天神泰和利用世間最強大的神器「神之左手」來封印魔神，最終「神之左手」被斬斷並墜落到人界，令眾神沉睡，從此三界再無神跡。戰鬼族趁此機會崛起，掀起大戰，有狐族的源仲（劉學義 飾）獲得了「神之左手」，成功打敗了戰鬼族，再創休明盛世，自此有狐族成為人間新一代神明。神女無雙（唐嫣 飾）受天界的委託，化身為人族少女，潛入有狐一族做源仲的貼身侍女，密謀奪回在他體內寄生的「神之左手」。然而，無雙看到原本能夠利用「神之左手」反抗的源仲遭受族人的孤立和詆毀，她心疼至極，決定保護他，協助他解開封印，珍惜所剩無多的生命時光。

源仲心中有著自己的計畫——解開封印，然後摧毀這個世界。重新復活的戰鬼族回歸，並在有狐族內部引發恐慌，被族人迫害、快要墮魔的源仲趁機下山解除封印。但是，路途中他得到了無雙的治癒，兩人也因此坦白心意，心心相印。其實早在很久以前，他們就已經相遇過，那時，源仲傷，被冰封在烏山上，正是無雙這隻尚未化形的小狐狸破開堅冰，將他喚醒。然而，源仲卻被他人利用了這份情感，自斷神手，而無雙也落入了他人的陷阱。最終，源仲救出了被情敵迫害、被禁錮的無雙，兩人聯手克敵，擊敗了韓女，恢復了三界眾生的秩序。

《念無雙》播出時間｜最新追劇日曆

《念無雙》電視劇一共有36集，由愛奇藝、優酷、奇異果TV播放，VIP會員每日19:00更新2集，非會員每日更新1集。會員首更6集。

念无双官微@Weibo

《念無雙》演員

劉學義 飾 源仲

狐族大祭司，「神之左手」寄生在體內，心繫天下蒼生，但被族人孤立

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唐嫣 飾 無雙、姬譚音

活了上千年的工匠之神，「神之左手」的造物主，成為源仲的貼身侍女為了奪回它

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王弘毅 飾 棠華

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郭曉婷 飾 知黛