《中年好聲音3》以23.2點創開播來最高收視　《東張西望》屈居第2

無綫公布翡翠台上周（09日至15日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，周日晚播映的《中年好聲音3》跨平台直播收視最高23.2點（151萬觀眾），比上周同期節目《大師兄又到聖誕感謝祭》最高收視20.7點（135萬觀眾），上升了2.5點，創《中3》開播以來最高收視，榮膺上周收視榜首。

《中年好聲音3》創開播以來最高收視。(節目截圖)

資訊節目《東張西望》最高收視22.6點（147萬觀眾）居次席，比上周最高收視22.1點（143萬觀眾），上升了0.5點。

《東張西望》最高收視22.6點（147萬觀眾）居次席。(節目截圖)

翡翠台上周一至五晚節目收視如下，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.6點（140萬觀眾），比上周最高收視20.2點（131萬觀眾），上升了1.4點；陳家樂、陳曉華主演奇情查案劇《異空感應》最高收視21.8點（142萬觀眾），比上周最高收視20.3點（132萬觀眾），上升了1.5點；改編溫瑞安同名武俠小說，外購古裝劇《說英雄誰是英雄》最高收視15.6點（102萬觀眾），比上周最高收視15.6點（101萬觀眾），增加了1萬觀眾。

《異空感應》

由江美儀主持綜藝節目《一個香港‧十種玩法 過節篇》最高收視12.2點（80萬觀眾），比上周同期節目《與天地對話》最高收視14.5點（94萬觀眾），下跌了2.3點。

一班的嘉賓亦有出席記者會助勢，例如有：丁子朗（丁丁）、冼靖峰、江嘉敏、陳浚霆、羅毓儀、潘靜文、鄺潔楹及邵初等人。(胡凱欣 攝)

周六晚 《聲生不息‧大灣區季》最高收視15.5點（101萬觀眾），比上周同期節目《歡樂滿東華2024》最高收視17.9點（116萬觀眾），下跌了2.4點。

《聲生不息‧大灣區季》最高收視15.5點（101萬觀眾）。(影片截圖)

周日晚《不可能任務》最高收視16.1點（105萬觀眾），比上周同期節目《無窮之路IV - 一帶一路》最高收視14.9點（97萬觀眾），上升了1.2點。