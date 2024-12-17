黎彼得為賀歲片寫主題曲一日搞掂　原來同王晶有神秘關係先肯出山

黎彼得（Peter哥）除了曾飾演TVB《愛．回家之開心速遞》的豹叔外，更是音樂界中被稱「鬼才填詞人」的前輩。早年他接受《香港01》專訪時，曾稱現今樂壇再無人能夠「請得郁」他出山寫詞，但最近他竟然復出寫了一首歌！

黎彼得（Peter哥）出席HOY TV劇集《我愛九龍城》煞科宴。（梁碧玲 攝）

今日（17/12）HOY TV劇集《我愛九龍城》煞科宴，劇中一眾演員陳家樂、岑麗香、敖嘉年、泰臣、姚樂怡、蘇韻姿等均有出席，亦包括演出僅三集幾場戲戲份的黎彼得。他接受《香港01》訪問時仍不改其去幽默鬼馬的個性，第一句他就說：「我無處不在㗎啦，除咗TVB就......係囉，哈哈。（即係周圍都有人搵你做嘢？）即係人緣幾好啦，冇得罪人啦，如果有得罪都走咗啦，哈哈哈。依然健在！」

黎彼得（Peter哥）在《我愛九龍城》劇中飾演「創發潮州菜」的老闆。（梁碧玲 攝）

他透露，《我愛九龍城》劇中飾演「創發潮州菜」的老闆。他坦言受監製林建祥而出演：「佢好急先搵我嘅，可能唔知我好似退休咁，祥哥就好客氣打嚟。我話：『係咪堅先？』我以為流㗎嘛，初初我以為騙案電話，原來係祥哥打嚟，咁我免費都做啦。」

黎彼得（Peter哥）表示，為HOY TV劇集《我愛九龍城》拍了三晚，其中有兩晚通宵。（梁碧玲 攝）

問到近況，他就透露：「啱啱忙完葉念琛個賀歲劇，我就唔係拍戲，我只係寫個主題曲啫！我十幾年都冇寫主題曲啦，而家寫返就驚生手。我已經講到明『我唔知得唔得㗎喎』。你知啦，王晶嗰啲師兄弟嚟㗎嘛，佢話：『搵佢得㗎啦！』葉念琛唔識我㗎，王晶話得就得啦！尤其是佢嗰套戲，又係講打麻將。」

黎彼得稱呼王晶做「師兄弟」？他解釋說，其實當年他和王晶一同在TVB工作時，都係「跟劉天賜」，所以是同門。（梁碧玲 攝）

黎彼得稱呼王晶做「師兄弟」？他解釋說，其實當年他和王晶一同在TVB工作，說：「嗰時197幾年，我入TVB，嗰時佢背住個書包，大家都係《歡樂今宵》都係跟劉天賜，咁咪師兄弟囉，仲有好多人㗎。」

HOY TV劇集《我愛九龍城》台前幕後。（梁碧玲 攝）

他又透露，原來早年王晶也曾搵黎彼得拍戲拍劇，他說：「有一次佢叫我上橫店，我話：『唔好啦，搵命搏咩？』」笑言天氣太凍所以沒有答應。黎彼得也透露，這一首歌由尹光唱，無論是主題，主唱都相當之夾。他說：「尹光又係我啲師兄嚟，你唔好以為我認親認戚呀，因為佢唱新馬啲嘢，我又係唱新馬啲嘢，大家都係跟祥哥做師傅。」今次「出山」的酬勞有多少？黎彼得笑言：「保持水準囉，人工保持水準，但係作品就唔知啦。大家聽過先知。」真是十分謙虛！

黎彼得坦言，葉念琛經王晶介紹搵佢寫歌。（梁碧玲 攝）

說起來，真的不得不寫個「服」字，原來他寫這首歌只用了一天！他說：「1 DAY！葉念琛話：『趕呀趕呀！』個個都話趕㗎啦，冇理由會叫慢慢寫。嗰時《Monica》寫咗三個月，因為冇人趕呀嘛。（首新歌一日就寫完？）行家一出手，其實呢啲打麻將都係咁，都係百搭，你知我喺呢行咁多年，又監製過幾部電影，經驗豐富啦！」