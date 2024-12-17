拳王鄒市明11歲兒子身高偏矮小　唔想錯過生長期決定打生長激素

近年在內地有不少家長都相當關心子女身高問題，就好像內地拳擊奧運冠軍鄒市明的老婆冉瑩穎，因11歲的二兒子皓皓目前身高只有136.6cm 令其非常擔心及焦慮了兩年時間，所以她就在醫生建議下決定讓兒子打生長激素，引來不少討論。

鄒市明同冉瑩穎育有三名兒子。（鄒市明微博圖片）

鄒市明同冉瑩穎一共育有三名兒子，其中大兒子軒軒與二兒子皓皓只差兩歲，但二人身高相差甚大，令冉瑩穎相當擔心。特別在皓皓8歲的時候，她有感兒子怎麼不長高了，開始著手小孩子身高問題，甚至因為這樣這兩年讓他接觸籃球運動，但似乎幫助不大，因為在籃球隊同齡小孩中，兒子的身高明顯矮小許多，所以她就帶兒子去醫院進行一系列檢查，最終醫生建議需打生長激素，否則會錯過最好的生長期。所以冉瑩穎聽取醫生建議後，同意兒子接受打打生長激素，而她亦會為兒子在肚皮處注射，再配合飲食、運動，望兒子能達到長高效果。

在同齡小孩中皓皓身高明顯矮小。（微博圖片）

冉瑩穎為兒子打針。（微博圖片）

另外，據內地某健康平台發布的1-18歳男女標準身高表看，皓皓目前的身高未能達到標準身高145.3cm，其目前身高為136.6cm處於偏矮程度，而有網民就針對皓皓問題，認為可能與基因遺傳有關，畢竟爸爸鄒市明官方身高顯示為162cm，而媽媽冉瑩穎官方身高為164cm，在父母身高不高情況下，小孩子的身高問題一定存在相關關聯。

兄弟二人相差兩歲，身高上明顯有差距。（鄒市明微博圖片）