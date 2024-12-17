金鐘獎男神導演驚喜客串《不如海邊吹吹風》　陳柏霖打得又演得

改編自人氣韓劇，由金鐘獎男神導演何潤東執導、陳柏霖攜手郭雪芙、蔡思韵和林柏叡主演的全新愛情台劇《不如海邊吹吹風》甫開播便被港台網民力捧為「年末必看最強台劇」，今日為大家拆解該劇一播封神的原因，觀眾不妨到「黃Viu」親身感受。

《不如海邊吹吹風》逢星期六深夜在「黃Viu」上架，香港觀眾即可免費收看。

亮點一：何潤東客串 節奏夠明快

台劇《不如海邊吹吹風》首周劇情便帶出了海島村姑李海諾（郭雪芙飾）的成長環境，以及擺款大明星白引默（陳柏霖飾）陷入打人風波後的落魄故事，其中何潤東驚喜客串也令劇集生色不少！該場戲中戲講述白引默主演由何潤東執導的動作戲，但是他卻在殺青前與導演起衝突，因而謠言四起，使得他的演藝生涯遭受打擊！不少觀眾大讚這場戲對於推進劇情至關重要，而在第三、四集中，劇情則聚焦在白引默在金門與人相處後的轉變，節奏非常明快，讓網民大讚「看得輕鬆」、「很想看下去」。

《不如海邊吹吹風》劇照，白引默（陳柏霖飾）

《不如海邊吹吹風》劇照，白引默（陳柏霖飾）

亮點二：百變郭雪芙 祖孫情感人

劇中郭雪芙飾演的民宿老闆李海諾事事親力親為，除了每日忙於送貨、又要親自下廚，甚至還要接待明星，讓觀眾看到她的不同面向；此外，她和奶奶背負債務共同經營金門民宿，雖然奶奶總要她把老宅賣掉結婚嫁人，她也不時駁嘴回應，但是二人深厚的祖孫情也讓觀眾看得投入，尤其奶奶意外被白引默推倒，李海諾與其對罵並力爭道歉，都讓人看出這對祖孫情極為真摰。

《不如海邊吹吹風》劇照，李海諾（郭雪芙飾）

《不如海邊吹吹風》劇照，李海諾（郭雪芙飾）

亮點三：陳柏霖打得 內心戲亦得

陳柏霖在第二集挑戰高難度武打戲，不但上演一打十戲碼，身手更是相當俐落，讓導演何潤東看得拍手叫絕：「他早上排了幾個動作就能一氣呵成完成拍攝，動作非常流暢，讓我省了很多時間。」不過不少網民則認為他的內心戲更出色，白引默起初個性難搞、為人刻薄，但是隨著他到金門生活，與單純的當地人互動接觸後，觀眾可以在每一集都看到他的成長，例如他主動和奶奶交心、又陪著咖啡店老闆解決他與兒子間的矛盾；然而他的內心卻有著不為人知的傷痛，只要想起小時候與母親的不快回憶，他便會恐慌症發作，然而能文能武的陳柏霖演活了這個角色，可望成為演藝生涯另一代表作。

白引默（陳柏霖飾）有著不為人知的童年陰影。

白引默（陳柏霖飾）和李海諾（郭雪芙飾）從歡喜冤家到日久生情。

亮點四：畫面唯美 網民讚高質

《不如海邊吹吹風》採取全實境拍攝，不僅將金門的自然美展現世界，畫面整體色調和劇照用色也被大讚唯美，有網民坦言起初以為《不如海邊吹吹風》是電影作品：「一開始看到廣告還以為是電影，宣傳照拍的很唯美」、「很好看，沒有很常追台劇的我都想追了」、「都不曉得金門這麼美」。

白引默（陳柏霖飾）逐漸打開心房，融入當地生活。

何潤東、陳柏霖

《不如海邊吹吹風》以金門為背景，講述大明星白引默（陳柏霖飾）因打人事件陷入醜聞風波，為挽回形象，他在經理人Lily姐（范文芳飾）的勸說下接拍金門實境節目，期間遇上土生土長的海島村姑李海諾（郭雪芙飾），一對歡喜冤家日久生情，繼而譜出了一段治癒又溫馨的愛情故事。

郭雪芙和洪慧芳的祖孫情也是劇集一大看點。