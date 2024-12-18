天后前夫投資過億搞白酒銷情慘淡　屢戰屢敗狂蝕變「投資界燈神」

天后王菲前夫李亞鵬近年淡出演藝圈從商，跨足投資圈，但就因投資失利欠債4,000萬人民幣（約4,265萬港元）而被法院強制執行，限制高消費，當時李亞鵬曾發長文表示自己面臨困境，過去幾年一直苦撐，去年還裁員了200人，至今仍欠付員工的補償金，並形容是他人生最黑暗的時刻。不過繼承包茶山種茶、開火鍋店等之後，近日李亞鵬又投身白酒市場，投資過億自創品牌，但在直播帶貨時就銷情慘淡賣不出，掀起網民熱議！

王菲與李亞鵬在2005年結婚，2013年離婚。（視覺中國）

李亞鵬2022年年初被爆與小19歲超模女友海哈金喜再婚，同年3月迎來囡囡李夏，兩公婆不時在社交平台大曬幸福家庭生活，羡煞旁人。（微博@一號立井）

曾在直播時透露自己已經連續吃了一個星期的外賣，甚至在鏡頭前痛哭流涕。（影片截圖）

見到不少禮物即感謝大家。(截圖)

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近日，李亞鵬帶着新產品現身直播間，力Sell自主研發的一款白酒，他表示不但投資了過億，更特別邀請了專業團隊花了3年時間才研發出來，而且是嚴格按照茅台以1：1的比例調配而成，他更為白酒取了諧音名「拎壺沖」，以紀念自己曾飾演過「令狐沖」。至於價錢方面，李亞鵬推出的這款酒約1000元人民幣，相比起茅台要平價不少，但在他一番賣力的推銷之後，仍有不少人提出質疑：「聽這名字就像雜牌子」、「單憑拎壺沖這名字就賣不上高價」、「人家高端白酒賣的也是酒瓶子，你這個瓶子看起來就很廉價」等等。

近日李亞鵬帶着新產品現身直播間，力Sell自主研發的一款白酒。（影片截圖）

不但投資了過億，更特別邀請了專業團隊花了3年時間才研發出來。（影片截圖）

力Sell。（影片截圖）

他更為白酒取了諧音名「拎壺沖」，以紀念自己曾飾演過「令狐沖」。（影片截圖）

花了不少心思。（影片截圖）

但銷情慘淡。（影片截圖）

李亞鵬自言自己花了很多心思、投入很多資金在這款酒上，就連老婆都不理解他，埋怨他亂投資，但他希望得到一次成功的機會，又拍心口保證酒非常好喝：「請大家給我一次機會，買回去先嘗一嘗，如果不好喝給我退回來，不要這麼快就否定，你們都沒有去嘗試，就先把我否定，這樣的話對我太不公平。」

自己做生招牌。（影片截圖）

狂sell。（影片截圖）

拍心口保證酒非常好喝。（影片截圖）

據知，李亞鵬近年涉足的領域不少，曾投資文化書院、雪山藝術小鎮，但都沒有盈利，其後他再豪擲5億人民幣承包上百畝茶山，帶着團隊製作出來的頂級茶餅參加鬥茶大賽，但就被評審指出茶餅上有蟲而被淘汰出局，沉寂了一段時間後，李亞鵬又自爆投資了20幾億開火鍋店，還帶埋老婆一起宣傳，但最後都不了了之。之後李亞鵬又投資8億創立電動車品牌，當時他自稱這款電動車將於2024年上市，但如今已年底都未見到相關上市消息。對此，有網民就直言李亞鵬是商業黑洞，投資什麼蝕什麼，堪稱「投資界燈神」！

李亞鵬曾在直播間開心宣布自己以友情價350萬元買下一個6噸多重的沱茶，年份長品質高。（影片截圖）

更表示如果有人有意購買他願意忍痛割愛，但最後似乎亦無人問津。（影片截圖）

賣茶。（影片截圖）

李亞鵬曾豪擲5億人民幣承包上百畝茶山，帶着團隊製作出來的頂級茶餅參加鬥茶大賽，但就被評審指出茶餅上有蟲而被淘汰出局。（影片截圖）

李亞鵬又自爆投資了20幾億開火鍋店，還帶埋老婆一起宣傳，但最後都不了了之。（影片截圖）