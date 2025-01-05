林明禎首映甩底懶人包｜「唔見護照」突現身　一夜間變「大話禎」

「大馬女神」林明禎樣貌甜美、身材出眾，近年主力來港發展撈得風山水起，成為電影和廣告商的寵兒之餘，還深得網民喜愛。不過自盛傳與MIRROR成員呂爵安（Edan）拍拖被「私人化」後，林明禎不但明顯人氣下滑，而且更惹上是非，早前竟「離奇」缺席其主演電影《手機見鬼》，但之後又被粉絲在戲院門外捕獲，事件掀起軒然大波。林明禎聲稱「護照不見了」，不過未能令導演彭發和廣大網民信服，彭發更寸爆揶揄「護照見鬼」，一夜間女神變「大話禎」，形象插水。

事件連日來不停發酵，有網民「陰謀論」大膽推測整件事會否是曲線宣傳？皆因電影上映時間面對《破·地獄》和《爸爸》，正面交鋒一定不夠抽，不在宣傳上花些「心思」很難突圍，恰巧就發生林明禎甩底事件，引起極大迴響，中間更牽涉Edan、魏浚笙（Jeffrey）、王晶、梁思浩及張繼聰回應事件，「騎劫」多個活動講足一個多星期，宣傳來講完全達到效果；不過林明禎又會否用自己的聲譽來作賭注？不然，一個經常飛的藝人又怎會犯愚蠢的錯誤；而有趣的是，本身嬲到震的彭發，又突然軟化，由寸爆「護照見鬼」到後來「我開始有啲信」，劇情可謂峰迴路轉。《01娛樂》重新整理事件，讓網民自行判斷。



12月6日

林明禎「離奇」缺席電影首映禮 導演彭發嬲爆

公關當日在首映禮舉行前3小時向傳媒發短訊，表示林明禎未能出席，但未有交代原因。當晚首映禮貌上，導演彭發接受《香港01》訪問時直言十分之失望，更寸爆揶揄「護照見鬼」。「佢話佢冇咗本護照，我又唔覺得會係拍拖拍到唔見咗本護照。」彭發當時不知林明禎身處哪裡，後者也沒跟他交代，並句句有骨地說：「咁多年拍戲未試過主角嚟唔到，我都愕咗然呀。」亦指：「最慘係主辦方，我係覺得有啲內疚，因為好多條件都簽晒合約，呢啲係要配合，始終冇咗一位主角出現，嗰條數一定捉我哋計，唔係咁簡單就算。」

林明禎臨時甩底缺席《手機見鬼》首映禮。（資料圖片/葉志明攝）

主角林明禎缺席電影首映禮，導演彭發句句有骨落地。（葉志明攝）

林明禎出致歉Po撲火 被網民發現「彈弓手」

在導演發火後，林明禎即晚11時多，在社交平台交代事件，表示萬分愧疚，不過該文上載約半小時後便刪走，改發另一篇，而對照過內文後，發現兩篇道歉文內容大致一樣，主要是刪去「航班問題」這個字眼。

林明禎臨時放飛機，激嬲導演彭發。（IG@minchen333）

新舊版本對照，關鍵是刪走「航班」二字。（網上圖片）

12月7日

林明禎被網民捕獲照片曝光 證首映禮當晚曾出現在戲院附近

當網民都在估林明禎是否在港之際，有網民在社交平台公開一張，聲稱在同一晚於舉行首映禮的商場外與林明禎的合照，有網民留言問︰「可能佢謝完票？」但對方就表示林明禎無入戲院。

同日下午，林明禎更新限時動態上載戲院外照片：「昨日從台北準備飛港出席電影首映，但護照途中弄丟了也趕緊通知主辦方們，真的超自責。但慶幸護照最終還是找到了，也趕著最快的航班並趕往電影院。慶幸還能見到來支持我的一些粉絲朋友，非常欣慰。這是我與團隊們非常用心完成的作品，沒能出席到首映禮感到萬分可惜，也請大家多多支持《手機見鬼》。」

有網民公開一張，聲稱在同一晚於舉行首映的商場外面的合照。（網上圖片）

林明禎12月7日下午發文。（林明禎IG）

林明禎甩底後又突現身 彭發︰話好神奇搵返本護照

林明禎竟突然在舉辦首映的商場外亮相，還跟粉絲打卡，令事件出現羅生門。《香港01》就事件致電導演彭發了解事情，他坦言︰「我冇同佢見過面喎，因為佢係話好神奇搵番本護照仲上埋機，跟住就趕到嚟尖沙咀。但就好似宣傳同主辦方都認為，咁樣搵番本護照出現番，反而會令事件愈描愈黑，更加難解釋，所以冇再安排同我見面，亦冇喺活動出現。」

問到彭發如果有機會，介唔介意再同明禎同場宣傳？彭發表示︰「我當然唔介意再同佢合作宣傳，問題係我之後都冇時間，香港有工作在身，21號又要飛去雲南，之後嘅宣傳活動都參與唔到。」

電影女主角林明禎缺席首映禮。（資料圖片/葉志明攝）

現身澳門出席NBA傳奇名人賽

林明禎未受甩底事件影響，第二日晚上如常到澳門出席NBA傳奇名人賽。開場前林明禎由工作人員帶領下現身內場，心情不俗。問到有沒有因甩場時事而影響心情，工作人員雖然略加阻擋，但明禎未有加快腳步走人，並笑笑表示：「沒事沒事。」再問她之後會否去香港，她表示：「現在就去。」

林明禎現身澳門出席NBA傳奇名人賽。（資料圖片/鄺鈺瑩攝）

林明禎4字回應甩底心情。（資料圖片/鄺鈺瑩攝）

12月8日

魏浚笙聞林明禎支吾以對：近排少見面

魏浚笙被傳是Edan與林明禎的媒人，也曾與後者合作《飯戲攻心2》，故兩人有任何新聞，他都走不掉。對於林明禎缺席主演電影首映禮，魏浚笙出席活動時無奈說：「點解次次都係我嘅？我都係睇掂自己先啦，自己都未顧掂。」但他坦言有留意事件，不過兩人近排少見面。

魏浚笙稱近排與林明禎少聯絡。（IG@jeffreyngai）

12月9日

緋聞男友Edan出席活動避談事件

Edan獲邀出席一個聖誕節活動，大會沒有安排記者採訪，離開時被問到對於緋聞女友被指是「大話禎」的看法，Edan沒作任何回答，只禮貌地報以微笑和揮手，隨後與現場粉絲講拜拜後便離開。

Edan出席活動時避談緋聞女友林明禎被指是「大話禎」的看法。（IG@edanlui）

12月10日

梁思浩爆林明禎失蹤有前科 王晶：一兩部戲得咗就好巴閉

林明禎甩底首映禮被網民圍插「未紅先驕，擺大牌」，梁思浩接受《香港01》訪問時表示：「成件事我係企喺彭發嗰邊。大家應該都知而家做電影係幾咁艱難嘅一件事，而喺我立場係應該互相幫忙。於是我就同導演彭發講，不如上我主持嘅TVB個節目，順便幫電影宣傳，但要搵埋林明禎。大家傾好咗個日子前一定要落實，但喺限期前，電影公司就同我講，話一直都搵唔到林明禎，最後係唔成事。」

而導演王晶則表示：「成件事我覺得佢唔重視嗰部戲，如果佢好重視部戲佢一早嚟咗啦。（如果發生喺你身上會點處理？）冇乜所謂啦，最多下次唔搵佢拍戲，我覺得冇道德。（一套電影宣傳女主角係靈魂人物！）當然啦，就好似《破·地獄》咁，黃子華和許冠文咁大卡士都走圍去宣傳啦，咁就係睇你重唔重視嗰部戲囉。唔係話你有一兩部戲得咗，就覺得好巴閉咁樣囉。」

梁思浩認為電影及電視行業都是團隊工作。（資料圖片/梁碧玲攝）

林明禎放飛機缺席首映禮，王晶批冇道德。（資料圖片/梁碧玲攝）

12月11日

緋聞男友Edan呂爵安首開腔力撐女方工作態度

Edan再次出席活動時首次回應事件，被問到有無安慰緋聞女友林明禎？他表示：「我當然清楚佢為人，同佢合作過嘅人都好清楚佢嘅工作態度，佢絕對係認真同專業。」問到有無感到心痛，Edan表示唔方便評論太多，但強調「無人會想缺席自己首映。」

Edan力撐林明禎工作態度，指：「無人會想缺席自己首映。」（資料圖片/梁碧玲攝）

張繼聰：同佢合作睇到佢好專業

張繼聰跟林明禎合作過電影《飯戲攻心》和《飯戲攻心2》，他出席賀歲片《祥賭必贏》慰勞宴時，表示：「其實我試過同佢拍戲有次為電影宣傳嘅時候，佢係病到吊鹽水，佢喺醫院都要即刻過嚟繼續宣傳，嗰次見到佢又痾又嘔，都幾陰功。就算幾辛苦佢都係繼續笑面迎人，都好畀心機去做。咁所以今次嘅事，我就唔可以評論，但我同佢合作嘅時候，我係睇到佢好專業。」

問到林明禎前途是否一鋪清袋？張繼聰表示：「其實我就覺得，我哋入咗行咁耐，無論你點畀心機去做嘢，但你永遠都控制唔到一啲嘅新聞嘅走向係去負面或正面，變咗呢一行係要靠長時間去累積。諗起當年嘅自己，都會有唔好嘅新聞，咁唯有再俾心機去繼續做好自己。」阿Sa蔡卓妍接着說：「其實我就覺得冇嘢，只要你下一部作品出嚟，做得好好，啲人就會唔記得。」

張繼聰撐林明禎專業。（資料圖片/葉志明攝）

張繼聰希望事情可告一段落。（葉志明攝）

12月12日

彭發「軟化」認林明禎拍攝專業 再合作要寫清條款

彭發受訪時直指林明禎失場一事，導致電影公司被追討責任及租場費用，當日是馬來西亞投資方起用林明禎，二人私下無聯絡方法，不過導演亦坦承拍攝時對方相當專業，可謂合作愉快，未料到首映會發生事故。如將來投資方要求起用林明禎亦不抗拒，但會寫明條款避免不愉快事件再發生。

彭發不抗拒與林明禎再合作。（資料圖片）

彭發認林明禎拍攝專業。（《手機見鬼》劇照）

12月13日

事件發生七日 林明禎首現身回應事件認自己失誤

林明禎當日比原定時間較早到現場綵排，以行動證明自己專業，並首次回應缺席首映禮事件。問到她可有與導演彭發解釋缺席原因，她說：「其實之後都有聯絡，有同導演道歉，其實係自己嘅失誤，冇辦法趕上首映禮嘅時間，確實係我嘅失誤。」

談及不見護照一事，林明禎表示：「其實之後就搵得返，主辦方嗰邊好好，接觸嘅單位比較多，所以要經過比較多人聯絡，我接觸係馬來西亞主辦方，好似護照唔見咗之後即刻搵返，都有第一時間通知主辦方，之後搵得返護照嘅時候，嗰邊話好開心我可以趕上謝票，希望我電影結束前可以趕到，我趕到嘅時候喺戲院裏面準備要謝票，可能流程係安排上嘅問題，之後就俾我先返屋企，我有同Fans影相同埋打招呼。」

林明禎在事件發生七日後，現身中環快閃活動。（資料圖片/葉志明攝）

彭發在首次開腔回應時不明白林明禎缺席首映禮原因，她說：「我覺得可能係有一啲誤會，我哋當天任何嘅問題狀況都係第一時間通知馬來西亞主辦方，所以我覺得首映禮嗰一日大家（主辦方）非常忙碌，可能負責嘅部份比較多，我唔知道係咪流程嘅問題，我之後都有同導演嗰邊解釋。」

問到彭發是否已經接受道歉，林明禎說：「導演其實好好，我打畀佢嘅時候，佢係笑容滿面同我講冇事。」至於彭發談及事件可能會影響要賠錢，她回應：「呢個部份我就唔太清楚，其實我自己唔係唔想去首映禮，我非常用心血同團隊完成嘅作品我自己演嘅電影，其實11月份我已經配合大家嘅宣傳，而且完成香港部份嘅宣傳，又完成咗馬來西亞嘅宣傳，我最重視嘅香港站，我仲要有好多Fans去到場支持，我點會唔想見大家，但係缺席就係我嘅失誤。」

林明禎親自回應缺席首映禮事件。（資料圖片/葉志明攝）

對於被網民稱為「大話禎」，林明禎直言：「我控制唔到人哋點樣講我，但係我相信同我合作過嘅對象都非常清楚我工作處事態度，呢方面我都有信心。」提到緋聞男友Edan也力撐她的為人，對此林明禎表示：「多謝Edan，其實呢件事我之前合作過嘅導演都有send訊息俾我，同我講加油，所以我覺得好溫暖好感動。」

至於王晶與梁思浩也有就事件批評有關「工作態度的問題」，林明禎說：「確實係我嘅失誤，我能夠理解，控制唔到人哋點樣諗，就做好自己嘅本分，廠商最近發嘅訊息都係鼓勵同埋慰問，所以我非常感謝佢哋。」梁思浩大爆她失蹤有前科，指曾邀請她和導演上TVB宣傳，林明禎第一次反應問：「哪一位？梁思浩。」之後在記者一番解釋下，聽到「上TVB節目」的字眼才繼續回答問題，她續說：「TVB嗰陣有好早就聯絡，但我哋好早已經有同佢哋講我哋喺台灣，我記得當時係12月10號，我記得有提前同主辦方講呢一日係唔得。」

林明禎強調因為是主辦方主要負責聯絡，不太知道有關確實電影宣傳的檔期。講到下次會否提早到達電影宣傳活動，她表示：「我會小心㗎啦！護照我真係太大意啦！我下次會綁起來。」

林明禎承認出席不到首映禮，是自己失誤所致。（資料圖片/葉志明攝）

12月14日

彭發原諒林明禎 對「護照唔見」一事：我開始有啲信

導演彭發與陳苡臻及譚淇淇到奧海城出席電影《手機見鬼》宣傳造勢活動，雖然女主角林明禎已經就事件解釋及道歉，但活動上繼續未見其蹤影。彭發接受《香港01》訪問時表示：「前日（12日）佢透過馬拉方面與我聯繫，佢係好有誠意打畀我同我道歉，我都同佢講大家都係做嘢啫，我就話要真正道歉嘅人唔係我，應該係要同相關宣傳人員道歉，因為為佢哋添上咗好多麻煩，如果你當晚睇到佢哋嘅手機，係被人炸到要熄機。同埋事後佢哋係要好多嘢補救方法，而我知事後佢哋已經係冇咗贊助，某程度上對投資方都係一個損失。而我都有同佢講，過咗去嘅都唔緊要啦，大家都要繼續好好咁生活，如果第日仲有機會合作嘅話，就盡力配合多啲囉，而佢都向我承諾，佢本護照都會綁喺身。（算唔算原諒咗佢？）我覺得都要原諒嘅，始終都係一個工種嚟啫，又唔係殺人放火，咁同埋佢已交出咗一份誠意，而佢都有向傳媒承認錯失，咁我又覺得值得原諒。」

被問到林明禎有否講出事實的真相？彭發表示：「佢都係咁講話唔見咗本護照，但我就覺得一個大話講一次，就或者係假，但係去到發酵咗咁多日，佢仲講緊呢一樣嘢，反而我開始覺得有啲信，咁我唯有咁樣諗啦，咁佢冇咗本護照就出席唔到嘅。（佢話唔見護照，當時身處香港？）咁我又冇問佢喺唔喺香港呢啲問題，亦都冇喺電話度，問佢因咩事後又出現返喺戲院，我自問都冇理會，而我覺得過咗去就算啦。（林明禎稱打畀你道歉時指你態度笑容滿面？）咁當時我係有笑聲嘅，唔通喊咩，始終大家都係成年人都係工作啫，始終都要面對好多事，唔需要停留一個位上。」

彭發接受林明禎道歉，稱已原諒對方。（陳順禎攝）

導演彭發、陳苡臻和譚淇淇現身奧海城出席電影《手機見鬼》宣傳造勢活動，依然不見林明禎。（陳順禎攝）

12月15日

林明禎首次現身為電影宣傳 連走七場謝票為首映甩底補飛

彭發示好翌日，林明禎終「歸隊」履行主角責任，一日走七場謝票「贖罪」，而且表現落力，對粉絲有求必應，又玩遊戲又合照，表示可參與謝票好開心。事後也有觀眾貼出合照，指為了林明禎會睇多幾次這套戲，而彭發都有分享有關貼文。但因彭發日前已飛到外地開工，故兩人未有機會同場。

《手機見鬼》其中一位演員陳雅雯貼出與林明禎、譚淇淇去謝票的自拍。（IG@carmanxchan）

有觀眾留意到林明禎特意穿回首映禮當晚被捕獲時的服飾，未知是否有特別含意。（IG圖片）