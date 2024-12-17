韓團李起光以SOLO身份明年香港開唱　拍片曬廣東話宣傳：一齊嚟玩

韓國HIGHLIGHT男團成員李起光將明年1月5日來香港舉行《2025 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN HONG KONG》個人演唱會，所以自演出消息公布後，他知道LIGHT（粉絲名）們的反應非常熱烈，因此特別拍攝問候影片以答謝大家一直以來的支持。

李起光即將在香港舉行個唱。

在問候影片中，李起光充滿活力地先以廣東話同粉絲們打招呼：「大家好，我係起光！」發音十分可愛。隨後，他再以韓語補充：「大家好，我是HIGHLIGHT的起光！」同時更做出鞠躬、拍手和歡呼的動作，有禮貌之餘，又難掩他對演唱會的期待之情。接着他再提及之前的演出：「今年6月和HIGHLIGHT成員們一起去了香港，原來已經過了7個月。」證明他也非常掛念一眾歌迷。

李起光表示會特別用心的準備演出。

另外，他亦特別提到是次演唱會對他別具意義：「這是我第一次在香港開個人演唱會，很好奇LIGHT們是否也像我一樣期待和心動！」因此，他更透露會特別用心的準備演出：「我會努力準備，以帥氣的身材和帥氣的歌曲，還有舞蹈與大家見面」令人相當期待。最後，他就以廣東話約定LIGHT們：「一齊嚟玩啦！」才揮手告別，又再捨不得地以韓語表示：「再見！」真摰之情表露無遺。