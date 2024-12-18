性感人母親解大胸煩惱　未曾因太過豐滿失平衡：可能我真係唔夠大

現年43歲的莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）今年7月宣布與經理人老公呂成忠（Joe）正辦理離婚手續，並已正式分居。可惜兩人再見不是朋友，更展開隔空罵戰，掀起網民熱議。一向身材出眾的莊韻澄，雖然已婚兼誕下一子，但依然保持到好身材，又經常在社交平台大派福利，日前她就接受傳媒訪問大談大胸的煩惱，但她在回覆網民留言時竟自認「不夠大」？

莊韻澄今年7月宣布與經理人老公呂成忠（Joe）正辦理離婚手續，並已正式分居。（IG@xeniachong）

一向身材出眾。（IG@xeniachong）

莊韻澄一向行性感路線！（IG@xeniachong）

傲人身材！（IG@xeniachong）

出席活動。（IG@xeniachong）

大曬水着照。（IG@xeniachong）

相當吸睛！（IG@xeniachong）

莊韻澄在IG曬出靚相，身穿低胸小背心的她大騷好身材，十分吸睛，她寫道：「早前接受記者訪問問關於大胸會否令自己失平衡跌倒的問題。其實我與胸部相處多年，她們的重量如何我真不知道，也未曾因為她們存在導致我失平衡跌倒。她們確實是個可愛的存在當然煩惱也有一點，但世上每一樣事情都是美好的套餐，所以大咪咪的姊妹們請你都好好愛護自己胸部，多做美胸運動美胸療程多塗美胸乳霜及按摩，你會發現她們跟你都會越來越漂亮有自信✨」

莊韻澄大談大胸的煩惱。（IG@xeniachong）

莊韻澄大談大胸的煩惱。（IG@xeniachong）

白色一件頭泳衣。（IG@xeniachong）

相當誘人。（IG@xeniachong）

大派福利。（IG@xeniachong）

大派福利。（IG@xeniachong）

不少網民都留言大讚莊韻澄身材火辣，當中有網民就好奇她有否曾因大胸而失平衡跌倒，並笑言：「我都想試吓失平衡。」不過莊韻澄就回覆：「老老實實我咁大個女仲要踩埋roller，都未試過因為佢哋失平衡，可能我真係唔夠大去失平衡掛🤣」、「完全沒有啊！證明我不夠大🤣」

莊韻澄自言從未試過因為太過豐滿而失平衡，又謙稱「不夠大」。（IG@xeniachong）

莊韻澄自言從未試過因為太過豐滿而失平衡，又謙稱「不夠大」。（IG@xeniachong）

好身材！（IG@xeniachong）

好身材！（IG@xeniachong）

好身材！（IG@xeniachong）