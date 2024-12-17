向佐靠奇裝走紅坦承自細在輿論中長大　呻童年食快餐都被人鬧

現年40歲的向佐主演新片《門前寶地》，雖因票房失利改為網絡電影形式發行，但因在片中滑稽演出，特別是他摸鼻子的動作，掀起模仿潮，人氣持續上升中。而近日他接受內地節目訪談時就坦承因為了需要資金拍攝該電影而去求了200人，還自爆小時候去吃麥當勞都被外人指罵，從小就在輿論風波中長大。

向佐因為《門前寶地》滑稽演出而走紅。（微博圖片）

最近向佐靠着奇異裝扮在內娛突圍而出，近日就身穿背心、頭戴橙色毛帽、梳綁着兩孖辮，臉上化着鮮色妝容現身節目，衣着方面又隨即引起關注，話題不斷。在節目中他提到拍攝《門前寶地》的辛酸經過，因為自己是向華強的兒子，令他在籌集資金上甚有難度：「因為融資這個事情，我求了200個人，沒有人相信我需要融資。」他又坦承父親向華強雖有作一點投資，自己亦出了（投資）一半左右，但資金仍然不夠，所以他需要四出找投資人，過程中非常辛苦。

向佐靠着奇異裝扮在內娛突圍而出。（微博圖片）

向佐最近話題不斷。（微博圖片）

另外，他亦因為身份問題，自爆在童年時去吃麥當勞而遭外人指罵：「十二、三歲去麥當勞吃飯，然後說向華強兒子不能吃麥當勞，就開始討論。（向華強兒子憑甚麼就不能吃麥當勞）就不能吃，就被罵。（那種被討論的感覺是甚麼？）當時沒有甚麼好感，我覺得我為甚麼不能吃，而且我零花錢也沒多少，我只能吃那個。」坦承自己就是在輿論風波長大的人。