向佐轉「性」扮女人遭取笑　網民炸爆老婆郭碧婷留言區問一個問題

40歲的台灣氣質女星郭碧婷（原名郭芯妍）2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、向太（陳嵐）的40歲兒子向佐，育有一對子女。最近向佐愛穿女裝衫成為熱話，不少網民都關心他的另一半看法，日前郭碧婷在小紅書分享一天的生活，未見向佐影蹤，反而被網民在留言區瘋狂貼出向佐穿女裝衫的相片，並問她：「你允許嗎？」

向佐和郭碧婷2019年結婚。（網上圖片）

向佐和郭碧婷2019年結婚。（向太微博）

為向家開枝散葉，育有一子一女。（向佐微博）

郭碧婷的生活很簡單，就是陪伴一對小寶貝去玩，逛公園、打遊戲機、畫畫，晚上還會遛狗散步，但就未見向佐出現。她寫着：「做一天的大朋友，遛遛娃也遛遛自己✌️ #明星不止AB面 #浪漫生活的記錄者 #誰發明的人類幼崽這麼好玩 #带娃就是要充滿passion #家娃只掛不出」。

郭碧婷分享一日生活。（郭碧婷小紅書）

陪小朋友去公園放電。（郭碧婷小紅書）

又玩遊戲。火（郭碧婷小紅書）

睇玩具。（郭碧婷小紅書）

網民十分關心佐向頻頻扮女人，對郭碧婷的心理陰影面積有幾大，貼出多張向佐搽口紅、穿低胸衫，甚至是粉紅色晚裝扮女人的造型，紛紛留言：「碧婷啊，你老公咋啦你允許了嗎？」、「都在關心郭碧婷，我更關心郭碧婷的爸爸，看過綜藝，郭爸爸是一個很正氣的人，估計向佐現在這樣，郭爸最難受，又說不了，感覺委屈了自己的女兒」、「管管向佐吧 這個泡面頭和女性穿搭實在嚇人」、「我覺得你就應該匹配個高富帥 不能只找富 其實你也不喜歡向佐吧 當時我也有看那個節目都是向太在撮合你」。

向佐索性穿粉紅間晚裝做直播。（小紅書截圖）

叫自己做「向朵花」。（小紅書截圖）

阿梅look。（小紅書截圖）

向佐的易服僻源自上月，他出席「2024微博視界大會」走紅地氈時僅穿著一件聲稱問母親向太借來的白色毛毛大褸，真空上陣，結果驚艷全場。向佐深明這是流量密碼，之後他便頻頻以女裝造型示人，有指他在12月3、4日直播其間穿低胸女裝輕露事業線，兼化埋「阿梅妝」帶貨，成功在直播排名中取得第2位，短短兩天，銷售額便突破了2,500萬至5,000萬元，開創了事業高峰，引起網絡廣泛的討論。有網民力撐：「這樣搞 ，場場直播10w人+以上，你們笑他，他笑你們」、「有流量就有錢，一場直播下來，超赚的」。

向佐在走紅地毯時突然擺出單手指向天的動作。(微博圖片)

向佐愈來愈騎呢。（微博圖片）

向佐連化妝都好特別。(微博圖片)

着裙。(微博圖片)