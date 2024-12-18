東張西望｜謝嘉怡愛犬食毒肉身亡　難過非筆墨可形容：真係好心痛

昨日（17日）播出的《東張西望》講到2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）日前帶着三隻愛犬到大埔林村鄉散步，但Peachy及Summer卻吃了附近地下的「毒肉」身亡。謝嘉怡除了在社交平台發文怒斥事件外，昨日接受了《東張西望》的電話訪問再次交代事件經過。

謝嘉怡日前帶着三隻愛犬到大埔林村鄉散步，但Peachy及Summer卻吃了附近地下的「毒肉」身亡。(節目截圖)

謝嘉怡接受了《東張西望》的電話訪問再次交代事件經過。(節目截圖)

謝嘉怡在發文後已經引起大量網民關注事件，接受訪問時更聽到她的聲音帶着傷心及難過的聲線。謝嘉怡表示自己每個星期日都會帶愛犬去散步，而且多年來都會讓愛犬自由地跑，雖然她讓愛犬自由地跑，但愛犬都會跑回來找她：「但今次佢哋冇返嚟，我係樹中間見到佢哋，好似食緊啲嘢，跟住我衝咗過去。我諗10秒之後，Peachy開始暈低，我見到佢啲腳震，我即刻叫我朋友抱著佢。跟住好快Summer都開始暈，跟住佢哋兩個開始抽筋！」

謝嘉怡在發文後已經引起大量網民關注事件，接受訪問時更聽到她的聲音帶着傷心及難過的聲線。(節目截圖)

謝嘉怡表示自己每個星期日都會帶愛犬去散步，而且多年來都會讓愛犬自由地跑，雖然她讓愛犬自由地跑，但愛犬都會跑回來找她。(節目截圖)

謝嘉怡透露當時有的士載她們到寵物醫院，但抵達後醫院後Peachy已經沒反應，而Summer還在動，並且正抽搐，她立即轉交醫院：「我諗15分鐘之後，佢哋（醫生）出咗嚟話佢哋兩個都走咗。佢哋聽日會攞返我兩個女，睇吓（化驗）係咩毒品，佢會做個毒理報告，睇吓係咩種毒同埋佢哋點樣死。」

謝嘉怡透露當時有的士載她們到寵物醫院，但抵達後醫院後Peachy已經沒反應。(節目截圖)

當時Summer還在動，並且正抽搐，但搶救15分鐘後，醫生還是宣告死亡。(節目截圖)

節目組有到事發現場了解，而附近的燈柱亦有貼上愛護動物協會提醒大家小心毒餌的警告字句。謝嘉怡傷心地說：「我們生活的世界太瘋狂了，點解我隻狗要畀有咁壞心腸嘅人懲罰，其實我養咗狗咁多年，我都未試過有一隻狗走咗。其實過身唔係問題，如果佢老咗或者有病，你都明白嘅，但佢哋兩個都後生，好fit，冇任何問題，但佢哋死咗！呢個係太震驚，真係好心痛，我覺得冇一個字可以形容我嘅心情。」

節目組有到事發現場了解，而附近的燈柱亦有貼上愛護動物協會提醒大家小心毒餌的警告字句。(節目截圖)