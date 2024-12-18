異空感應｜陳嘉輝演懦弱渣爸網民睇得肉緊　現實係才子絕世好男人

演戲資歷長達38年的陳嘉輝，在《異空感應》中飾演「懦弱渣爸」邢有山，有山年青時因經不起引誘背著妻子淑娟（龔慈恩飾）偷食舞女莊玉玲（呂珊飾），誕下私生子Duncan（阮浩棕飾）。啞忍老公偷食多年的淑娟，因Duncan「回歸」大爆發，一度激動至擸刀喊打喊殺…夾在私生子及老婆之間的有山，原本想「好佬兩頭瞞」，可惜因淑娟太過強勢，不懂應對的有山最終一再辜負Duncan；昨晚（17日）一集，原本誓神劈願會陪Duncan送別亡母莊玉玲的有山，再次因淑娟大發雷霆失場；另邊廂，Duncan生母當年遭有山斬纜後，光速另結新歡兼對Duncan不聞不問，最終還淪落到沉淪毒海及賣淫…前晚一集，莊玉玲不但認不出Duncan上前兜搭；當知道Duncan是親生仔後，莊玉玲還向Duncan苛索五萬蚊「斷絕關係費」，一切似為Duncan埋下黑化伏線！



與太太零爭執 一絕招收服太太壞脾氣

陳嘉輝在《異空感應》中飾演「懦弱渣爸」邢有山

陳嘉輝在《異空感應》中飾演「懦弱渣爸」邢有山

夾在私生子及老婆之間的陳嘉輝，原本想「好佬兩頭瞞」

對於有山這位失職爹哋及老公，不少網民睇到眼火爆，直斥無情無義！不過現實生活中的嘉輝，不但有情有義，更是圈中馳名愛妻號兼絕世好爸，嘉輝與小冰相愛足足三十年依然恩愛，是圈中廣為人知的模範夫妻，二人於2007年誕下兒子Lewis，一家三口感情甚佳。小冰曾開心分享老公的氹老婆大法：「我老公每日起身都會話：『你好靚喎』，結婚20幾年都係咁。同埋我性格係一有問題就會blablabla講出嚟，佢就叫我慢慢講、唔好嬲，同埋叫我可以選擇用另一種方式（表達），例如喺最嬲時唔好講嘢，寫出嚟，寫完幾千字都已經唔嬲啦。」

夾在私生子及老婆之間的陳嘉輝，原本想「好佬兩頭瞞」

夾在私生子及老婆之間的陳嘉輝，原本想「好佬兩頭瞞」

除了愛妻有道，嘉輝亦教子有方。小冰曾經大讚本身背劇本過目不忘的嘉輝，教到兒子經常默書100分！嘉輝更公開傳授背誦心得謂：「最重要係培養讀書興趣，理解課文內容；背劇本就主要係理解角色同故仔，死背會好快忘記。」為提升兒子讀書及背誦興趣，嘉輝與仔仔背書期間會加入玩樂成份的同時，還會討論及上網研究參考相關圖片短片。其實嘉輝年青時頗有才氣，除曾以90分獲得第28屆香港學校朗誦節中二男子英語詩詞獨誦冠軍，畢業於香港理工大學土木工程系的他，亦曾在政府土木工程署任職工程監督。

現實生活中的陳嘉輝，不但有情有義，更是圈中馳名愛妻號兼絕世好爸

現實生活中的陳嘉輝，不但有情有義，更是圈中馳名愛妻號兼絕世好爸

現實生活中的陳嘉輝，不但有情有義，更是圈中馳名愛妻號兼絕世好爸

另出名好戲的珊姐，這次拍攝《異空感應》雖然出場次數不多，但每一幕均令人留下深刻印象，無論是點算Duncan所付「肉金」時爛撻撻市儈樣、無恥至極地向Duncan荷索金錢樣，抑或哮喘病時的痛苦樣及死亡時的「死唔眼閉」樣，均相當有記憶點。監製Amy姐（王心慰）笑言，每次找珊姐演戲都巧合地將對方醜化，直言感到內疚：「我對呂珊唔住，平時睇佢演唱會都係好靚、好高貴咁，佢真實性格又好有活力同樂觀，但我次次搵親佢做嘅角色，都咁啱唔夠靚。今次呢個角色，我第一個就諗起珊姐，因為佢夠瘦、夠晒入型入格，難得佢又唔介意做一個咁嘅角色。不過佢有話未試過喺條街度咁樣演兜搭戲，有話好尷尬。」對於珊姐放下包袱豁出去演折墮衰阿媽，網民大感驚喜，除大讚珊姐專業，勇於挑戰不同類型角色，更錯重點大讚珊姐靚女：「呢個年紀級別嚟講都幾正」、「佢後生的而且確係靚女」。

呂珊這次雖然出場次數不多，但每一幕均令人留下深刻印象。

呂珊這次雖然出場次數不多，但每一幕均令人留下深刻印象。

呂珊這次雖然出場次數不多，但每一幕均令人留下深刻印象。

呂珊這次雖然出場次數不多，但每一幕均令人留下深刻印象。

談到角色，珊姐受訪時坦言為劇集至少獻出了演藝生涯三大第一次，分別是在九龍城賣淫、吸毒及瞓鐵床演待被解剖的死者，珊姐不忘感激監製謂：「感謝Amy 姐給我機會試新性格嘅角色。」自2000年開始參與無綫劇集拍攝的呂珊，曾兩度提名《萬千星輝賀台慶》「本年度我最喜愛的實力非凡女藝員」，亦曾提名「最佳女配角」殊榮，演技實力早獲肯定；與Amy姐合作無數的她，當年在《與敵同行》中遭養子郭晉安掟落地下一幕亦相當經典，Amy姐更謂十分感恩當時的台前幕後為了拍好這一幕相當齊心：「佢哋傾咗好耐，拍出嚟好似真係跌咗落去咁。」