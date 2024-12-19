TVB傳離巢小生被「投訴」唔見義勇為　無視粉絲遇騙案竟袖手旁觀

藝人陸永與老婆陳莉娜 (Reina) 2011年奉女成婚，婚後三年抱兩，育有大女陸一穎（Hannah）與細女陸一心（Simsim）。女細老婆嫩，今年傳出離巢的陸永，早已深耕內地搵錢吸金，每次開騷都大受歡迎。日前有網民見到陸永，竟大呻對方沒有在她有難時見義勇為？

陸永一家四口相當幸福美滿。（IG@missuxsixx）

陸永與老婆。(ig圖片)

日前有網民在香港便利店遇上呃錢黨，與騙子爭論期間偶遇陸永買水，該網民竟選擇「中場休息」，先與陸永打卡。她發文：「報警等警察來的時候，遇到農夫的陸永在排隊買水。心情真的很複雜，又覺得很興奮又很猶豫。問了一句"你係唔係6wing？"他說“係啊"….然後我就和那個騙子說 你先等我一下，我先合照完，我再和你吵過……」最後更向陸永講加油。

Do姐與農夫組合大受歡迎。 (資料圖片)

陸永與老婆Reina。（IG/@6wing_fama）

該網民以為陸永會幫手，點知陸永唔幫手兼望天花板，「我以為他會幫我報警的。沒想到眼神對視的時候他看天花板。想想算了.我還是問他你是不是 6wing」有人留言問：「6wing冇幫你同佢嘈咩？」網民回覆指：「巨望天花板」；又有人問：「佢有睇晒全部過程麼？」網民回覆：「他下高鐵只是只想買瓶水！要求太高了」。不過上述只是該網民個人感受及一面之詞。

陸永在便利店與粉絲合照。（小紅書）

陸永在便利店與粉絲合照。（小紅書）

網民與騙徒爭執期間竟先同陸永打卡。（小紅書）

該女粉絲以為陸永會幫手報警，但指陸永「看天花板」。（小紅書）

該女粉絲以為陸永會幫手報警，但指陸永「看天花板」。（小紅書）

又指陸永只是去買枝水。（小紅書）