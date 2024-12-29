6位TVB小花聖誕遇怪事　學霸港姐芬蘭搵聖誕老人險送命最驚險

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way！聖誕節是不少人最喜歡的節日，因為夠曬浪漫又溫馨，大家又可以藉住這個普天同慶的日子，外出旅行、或者同大班朋友一齊開派對和交換禮物，但往往亦會有意想不到的事情發生，幾位TVB小花原來都曾在聖誕節有過不同的奇遇，一起來看看她們的聖誕奇遇記吧，當中更有人去芬蘭搵聖誕老人險送命，相當驚險。



陳曉華雪地影相遇「怪事」？

前港姐暨華姐雙料冠軍陳曉華表示喜歡過凍的聖誕，她最開心又很難忘的一個聖誕節正是在雪地中度過。陳曉華記得有年聖誕節去韓國首爾旅行，第一次見到落雪和在雪地見到一個好靚好靚的雪人，固然興奮，但最後畫面竟帶點驚嚇。

陳曉華喜歡過凍的聖誕。（受訪者提供）

陳曉華稱因為第一次見到落雪，還要有個好靚好靚的雪人在雪地上，當然第一時間跟雪人拍照，豈料驚嚇的事發生了：「但係返到屋企先發現20張相入邊只有3張相個雪人係完整，其他全部都係個頭甩咗落嚟，結果嗰年嘅雪人相就變咗一個不完整嘅雪人相，我亦都冇喺聖誕節嗰日post，因為我覺得好似唔係好吉利。」

陳曉華難忘在首爾過聖誕，第一次見到落雪。（受訪者提供）

陳曉華回想當時20張相入邊只有3張相個雪人係完整。好詭異呀！（受訪者提供）

古佩玲聖誕做「接生」

《愛·回家之開心速遞》小花古佩玲以往在加拿大讀書時期，每年都過著白色聖誕，又會去弄曲奇去市集賣，雖然身邊沒有情人，但感覺依然很浪漫，而且織頸巾也並非男朋友專利，她亦曾織冷衫仔和圍巾送家人作聖誕禮物，但要數到最爆的事，古佩玲原來試過聖誕節期間家中為愛貓接生，之後還發生一件事，令她不得不以「奇蹟」形容。

古佩玲最難忘的聖誕節實在家中為愛貓接生。（受訪者提供）

古佩玲稱居住加拿大時，養了兩隻貓貓，其中一隻懷孕了，剛好在聖誕節附近的日子要生，而當地寵物醫院是不給主人把寵物放在那裡接生，所以沒辦法，她唯有在家親手為愛貓接生，那段時間每天鏟完雪，就待在家照顧愛貓和新出生的BB貓。雖然如此，但也令這個聖誕節變得別具意義。

古佩玲以往在加拿大讀書時期，每年都過著白色聖誕。（受訪者提供）

古佩玲最初不懂如何處理剛剛出生的BB貓，經常打電話問朋友，試過凌晨Call車帶著牠們去看醫生，又試過有隻BB貓走失，她在屋企附近雪中找貓，找了一晚都不見，後來第二天，貓媽媽突然不停對著窗外喊，她打開屋企的門就看到那隻BB貓竟坐了在門外，古佩玲當把自己眼前看到的一切形容是「聖誕的奇蹟」。

古佩玲覺得聖誕是一個浪漫的日子。（受訪者提供）

何沛珈見「最奇怪」聖誕禮物

「東張女神」何沛珈很喜歡聖誕節，因為處處都佈滿濃濃的聖誕氣氛，以往聖誕節，她最喜歡出去拍攝聖誕燈飾，但近年的聖誕節都是在工作中度過，她覺得有工作都是很開心，今年也會在深圳拍劇度過。

何沛珈聖誕最喜歡原來是影聖誕燈飾。（受訪者提供）

何沛珈最感觸有年聖誕與一班中學時期最Friend的朋友相聚，因為自中學畢業後，大家各有各的生活，有的移民了，有的就有了自己的家庭，很難得可以約齊出來，所以格外開心，大家在Party Room燒烤和交換禮物。何沛珈笑指當時見有人竟送出一本《北韓包膠》，是她見過最奇怪的聖誕禮物。

何沛珈以往的聖誕女郎打扮。（受訪者提供）

何沛珈形容呢份聖誕禮物是「屎上最伏」。（受訪者提供）

王嘉慧遇Hea爆教練 潛水變呆等勁無奈

早前在《黑色月光》飾演楊茜堯反骨女助手而引起觀眾注意的另一位「東張女神」王嘉慧，前兩年聖誕節與家人去了馬爾代夫旅行，過了一個很Hot又溫馨的聖誕。談到不少人去到馬爾代夫都一定會潛水，希望與鯊魚、海龜和魔鬼魚等作近距離接觸，王嘉慧也不例外，但結局卻令她超級無奈。

王嘉慧表示在馬爾代夫見到她人生中，暫時見到最靚的日出。（受訪者提供）

王嘉慧笑說：「我嗰陣未學過潛水，跟住去到個教練就話OK架啦，一陣出到海帶你落去，你自己會慢慢學識同適應到架了，咁我就信佢，然後跟咗一group人出去，點知啱啱落到大概一、兩米，我嘅耳仔已經勁痛，咁我又唔識呼吸同噴氣嘅技巧，跟住愈落愈頂唔順，於是來來回回試咗好幾次，都係落唔到去，最後個教練話Sorry呀，你可能都係要返回船上等，如是者，我嗰日就喺船上等咗3、4個鐘，其他人就好開心咁喺水下面潛水。」

王嘉慧原本興奮去潛水，後來變呆等3、4小時，勁無奈。（受訪者提供）

王嘉慧覺得聖誕是一個浪漫又溫馨的節日。（受訪者提供）

游嘉欣的「難忘」聖誕

聖誕節對游嘉欣來說是一個浪漫的節日，但講起聖誕她竟然第一樣想起的就是蛋糕：「因為Christmas cake，好似會有feel啲。」游嘉欣更笑言她最難忘的聖誕就是無一個聖誕難忘，令人哭笑不得。

游嘉欣表示入行後每年聖誕都在工作中度過。（受訪者提供）

游嘉欣表示入行後每年聖誕都在工作中度過，但有「工作」，她覺得都是一份很好的聖誕禮物；而未入行前，每逢聖誕節游嘉欣都會相約一班好朋友在公園玩遊戲，細個時會玩些小朋友遊戲，在公園玩捉人，這樣已覺得很開心，大一點就攞Board Game去公園玩，游嘉欣自詡都屬「遊戲王」，不過都是志在一班好朋友聚在一起。

游嘉欣認為有「工作」都是一份很好的聖誕禮物。（IG@kayan_yau）

游嘉欣笑言她最難忘的聖誕就是無一個聖誕難忘。（受訪者提供）

梁凱晴芬蘭搵聖誕老人險送命

有「學霸港姐」之稱的前港姐亞軍梁凱晴自言很喜歡聖誕節，因為聖誕的氣氛很好，又是一個很好的時間與家人和朋友聚在一起，她尤其期待每年聖誕派對交換禮物的環節，總是出奇不意為她帶來驚喜，最爆試過收到一大包日本米。

梁凱晴於英國薩里大學酒店管理學系畢業，後於香港城市大學市場學系碩士畢業。（受訪者提供）

而梁凱晴最難忘的一年聖誕是與大班朋友去芬蘭旅行，原本是想去找聖誕老人，但差點連命都無。梁凱晴憶述當時下著很大雪，晚上的時候，她們在下塌的度假村裡玩雪兜，一個一個從斜坡滑下去，「喺我瀡嘅時候，我突然見到一股白光，原來係一架好大嘅貨櫃車，正駛向我瀡落去個終點，好彩架貨車喺我面前停低咗，嗰時我已經好驚，嗰股白光令我個腦一片空白，我仲喺度諗我係咪已經出咗意外，定一定落嚟先知原來自己無事，朋友都嚇一跳，好彩最後都平安、無事。」

梁凱晴喜歡聖誕節的氣氛。（受訪者提供）