亞姐2024｜練樂儀自爆再參加選美辭去護士工作：今次我減咗10kg

「第 35 屆亞洲小姐海陸空宣傳活動之海」活動於昨日（18日）在尖沙咀舉行，昨天出席的15位佳麗則穿上性感泳衣登場，7號佳麗練樂儀 （Alina）接受《香港01》 訪問表示：「之前2020年都參加過亞洲小姐，覺得呢個係一個好好嘅旅程。」講到為什麼再次選擇參選，她說：「因為都好特別，第一次踏上呢個舞台都係好難得嘅人生經驗。」被問到上次參加選美的名次，她直言：「我都唔記得咗啦！展望將來。」

「 第 35 屆亞洲小姐海陸空宣傳活動之海」今日（18日）在尖沙咀舉行，15位佳麗穿上泳衣登場。（葉志明攝）

辭去護士工作再參加選美

被問到為了這次再次參選做了什麼事前準備，她說：「都會有好多唔同學習嘅得着，會相比第一次嘅經驗好，因為今次我減咗10 kg，所以身形同之前好大分別，上次我係仲做緊護士，今次我係全職辭去護士嘅工作，專心咁玩呢個遊戲。」至於辭去護士工作收入大減，她說：「我都有做美人魚教練，都會有其他收入。」她繼續指沒有擔心收入的問題，因為做美人魚教練是自己的興趣。她透露一直有接廣告和司儀的工作。

7號佳麗練樂儀 （Alina）接受《香港01》 訪問表示辭去護士工作。（葉志明攝）

講到會否介意今次參選是年紀最大的佳麗之一，她笑言：「我唔知道呢樣嘢，亦都唔在意數字，好似我哋嘅師姐羅霖小姐都係靚嘅，散發選美嘅光芒，所以只係一個數字。」談及會否希望取得更高的名次，她說：「名次都係一個數字，最緊要過程有得着。」

練樂儀擁有豐滿的上圍。（葉志明攝）