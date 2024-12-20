最猛料星二代與男友拍拖19年首同框　曾傳難忍父女太親密一度分手

51歲的曾寶儀日前與同導演男友林明謙現身台北出席紀錄片首映禮，該片是二人愛情長跑19年首次合作。紀錄片歴時5年多製作，紀錄多組癌症病人故事，非常催涙！雖然二人人前人後都非常恩愛，不過二人曾因爸爸曾志偉而分手。

二人拍拖19年首同框！（FB照片）

二人恩愛多年。(FB照片)

現年54歲的林明謙台大哲學系畢業後，攻讀台北藝術大學戲劇研究所，除了曾在文化大學中文系兼任講師，也擔任過男性健康雜誌國際中文版的主編。很有才華的他，曾出版小說《掛鐘，小羊與父親》，執導過紀錄長片《看不見的台灣》，去年還與曾國駿共同執導喜劇片《真愛神出來》，但林明謙一直很低調，不願以「曾寶儀男友」的頭銜宣傳電影。據悉，兩人在大學交往，林明謙在曾寶儀的視頻中看到曾志偉赤身裸體從廁所走出來，曾寶儀說這是父親的習慣，林明謙當時就無法接受選擇分手。

林明謙非常低調！（FB照片）

曾志偉與曾寶儀曾以父女檔參加內地真人騷《極速前進》第二季。（影片截圖）

更接受互相搓背的任務。（影片截圖）

兩父女感情好好！（視覺中國）

回顧曾寶儀的情史，除了曾與演員柯宇綸交往，但最為人所知的，當然還是2001年與黃子佼的那一段情。當年她被指是介入黃子佼與小S的第三者，黃子佼揹負「負心漢」罪名多年，曾寶儀的清新形象也重挫，「佼寶戀」談了三年多，最終仍黯然分手。之後，她與林明謙後來在2005年重逢並選擇復合至今依然恩愛。

世紀大和解！（視覺中國）