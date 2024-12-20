現年31歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》彈出，更有「一件頭女神」之稱，她自2021年尾嫁圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，又經常周遊列國，大曬奢華行頭，安心過少奶奶生活。不過日前陳詩欣就在IG限時動態大爆家中遇上塞渠，所以她就在網上尋找通渠服務，但就慘中伏！

陳詩欣同老公。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣同蔡嘉欣積極發展KOL事業。（IG@eunicechanszeyan）

身材火辣。（IG@eunicechanszeyan）

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣上載了一張收據，並寫道：「話說！屋企廁所條渠塞咗，咁我哋就好心急就網上搵通渠師傅，原來通渠師傅真係唔可以亂咁搵，佢話幫我哋通咗收咗我哋4200，仲叫我哋12個鐘頭唔好沖廁，我哋就好乖，點知12個鐘後一去廁所啲水源源不絕咁湧！跟住我哋凌晨打電話俾管理處問有冇相熟用開的師傅，師傅超好，真係幫我哋通返條渠補返廁所條邊，收我哋4000，前後兩日我哋為咗個廁所洗咗八千幾蚊。」她又補充：「留意！張單係唔會有公司名，根本係搵唔返原本第一次整嗰個師傅。」

中伏！（IG截圖）

婚後搬入千呎半山豪宅。（IG@eunicechanszeyan）

安坐家中睇煙花。（影片截圖）

陳詩欣（Eunice）有「一件頭女神」之稱。（IG@eunicechanszeyan）

好性感。（IG@eunicechanszeyan）

好身材。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣曾為TVB節目《姊妹淘》及《流行都市》等擔任主持，亦曾參演《愛．回家之開心速遞》、《痞子殿下》及《美麗戰場》等劇集，機會多多。而陳詩欣的老公陳爾正來頭也不小，畢業於世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion），是名副其實的學霸，也是活動創辦人兼世界級Party搞手，與百億富三代鍾培生份屬好友。陳詩欣同老公結婚後生活幾級跳，出入高檔餐廳，又擁有多款Hermès手袋，包括Birkin、Kelly、Constance、Lindy及Evelyne等，相當富貴！

為老公慶祝33歲生日。（IG@eunicechanszeyan）

慶祝生日。（IG@eunicechanszeyan）

老公視角。（IG@eunicechanszeyan）

招牌長腿！（IG@eunicechanszeyan）

經常大曬Hermès手袋，相當富貴！（IG@eunicechanszeyan）

大曬奢華行頭。（IG@eunicechanszeyan）

Hermès Birkin。（IG@eunicechanszeyan）

手袋同拖鞋都出自Hermès。（IG@eunicechanszeyan）

除咗Hermès就係Chanel。（IG@eunicechanszeyan）