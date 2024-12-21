張玉珊孖富豪男友盧啟賢出席慈善晚宴　首次曬合照認證地位

現年50歲的張玉珊（Shirley）早年憑玉女形象大受歡迎，淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳，2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！一向低調處理感情事的張玉珊，去年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢（Calvin Lo），雖然兩人不時出席朋友聚會，但張玉珊從未在社交平台曬出合照，不過日前她就首度在IG上載與男友的合照！

張玉珊（Shirley）已淡出幕前。（視覺中國）

張玉珊淡出幕前後創辦美容纖體公司，在商界大展拳腳。（視覺中國）

2003年公司正式上市，當時僅28歲的她亦成為最年輕的上市公司主席，其後張玉珊將公司轉讓出去，有指她的身家已經超過3億！（IG@shirley_msc）

早年憑玉女形象大受歡迎。（影片截圖）

張玉珊（Shirley）一身富貴Look現身民航處門口。（IG@shirley_msc）

張玉珊Keep得好好。（IG@shirley_msc）

白到發光！（IG@shirley_msc）

依然靚女！（IG@shirley_msc）

張玉珊日前與男友盧啟賢一起出席「齊惜福」慈善晚宴，她在IG曬出一系列照片，當晚出席晚宴的還有前特首梁振英夫婦、汪詩詩、呂良偉太太楊小娟、苟芸慧、蔡一智、麥明詩盛勁為夫婦等，相中所見，張玉珊身穿白色貼身裙，再披上毛毛圍巾，造型高貴大方外，保養得宜的她皮膚白滑緊緻，完全不似已年屆半百。而盧啟賢就西裝骨骨，站在張玉珊身旁，兩人非常合襯！

出席慈善晚宴。（IG@shirley_msc）

汪詩詩同媽媽。（IG@shirley_msc）

呂良偉太太楊小娟。（IG@sweetcil）

苟芸慧。（IG@shirley_msc）

麥明詩盛勁為夫婦。（IG@shirley_msc）

高貴大方。（IG@shirley_msc）

盧啟賢西裝骨骨，站在張玉珊身旁，兩人非常合襯！（IG@shirley_msc）

首度在IG上載與男友的合照！（IG@shirley_msc）

認證地位！（IG@shirley_msc）

張玉珊淡出幕前從商多年，甚少出席公開活動，私生活保持低調。去年張玉珊公開認愛盧啟賢，一度成為城中熱話，但因男方曾有過一段婚姻，又曾與廖碧兒爆出戀情，更被爆出負面新聞而惹來非議，但張玉珊就為男友抱不平，又大讚男友孝順、體貼，兩人感情很好。而張玉珊與盧啟賢亦愈愛愈高調，不時一起出席聚會，感情穩定，今次更是她自公開戀情以來，首次在IG曬出與男友的合照，看來男友地位備受肯定！

張玉珊去年7月底突然公開認愛富豪盧啟賢（Calvin Lo），兩人不時出席朋友聚會。（IG圖片）

蜜運中。（小紅書圖片）

張玉珊與男友盧啟賢不時一起出席聚會。（影片截圖）

廖碧兒（Bernice）曾於2018年單方面宣布與相戀不足半年的盧啟賢分手。（視覺中國）

盧啟賢。

盧啟賢。

張玉珊同富豪男友盧啟賢為呂良偉太太楊小娟慶生。（影片截圖）