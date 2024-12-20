郭晉安激罕與兒子合體Chok爆拍片賀上市　16歲郭令山被指似黃子華

視帝郭晉安與胞姊郭致因共同創立的草姬集團（2593）昨日（19日）在港交所主板掛牌，二人一起上台主持開市敲鑼儀式，多位圈中好友包括王祖藍、岑麗香、馮素波、韓馬利及康子妮等都有到場支持。而郭晉安亦激罕與16歲的兒子郭令山合體拍片，郭晉安寫道：「一閃就長大了。」

視帝郭晉安與胞姊郭致因共同創立的草姬集團（2593）昨日（19日）在港交所主板掛牌。（資料圖片）

非常威水！（IG@meinicheung）

草姬上市儀式中，藝人王祖藍、岑麗香等現身道賀。（夏家朗攝）

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片中所見，「霸道總裁」上身的郭晉安雙手插褲袋Chok到爆，之後他低頭微笑，兒子郭令山就緊接出場，兩人以父子裝出鏡，並肩而行，郭令山比爸爸矮少少，五官比較似媽媽歐倩怡，但不少內地網民就留言指郭令山激似黃子華：「郭晉安為什麼能生出黃子華來啊」、「這個造型像黃子華」、「兒子好像黃子華啊」。

Chok！（影片截圖）

Chok！（影片截圖）

Chok！（影片截圖）

郭晉安激罕與兒子合體Chok爆拍片。（影片截圖）

16歲郭令山。（影片截圖）

不少內地網民留言指郭令山激似黃子華。（影片截圖）

不少內地網民留言指郭令山激似黃子華。（影片截圖）

郭晉安與歐倩怡（Cindy）今年5月宣布離婚，一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸同住，郭令山去年到英國音樂學院面試，成功被取錄，今年8月郭晉安陪兒子到英國準備開學。早前郭晉安接受馮素波的YouTube節目訪問時，透露去年曾陪兒子到英國面試，並大爆兒子對表演有興趣：「可能佢遺傳咗一啲表演細胞，所以佢好enjoy喺一啲文化中心同一班樂團嘅表演，佢係吹奏一種叫『French Horns（法國號）』嘅樂器，佢由一年班已經開始學，冇諗過佢係咁鐘意。佢喺兩年前突然間同我講『爸爸，唔知點解我好似有一段團火，好想去吹好呢種樂器』，嗰陣我知道佢真係對呢種樂器撻着咗，一路考到8級，將會考演奏級。嗰陣佢不過係15歲，但係已經話將來想喺呢方面發展，想成為一個音樂家，做指揮，或者喺樂團做呢樣嘢，覺得係好開心，好難得一個小朋友知道將來條路想點樣行，咁我作為父母，當然喺側邊支持。」郭晉安又稱與兒子關係很好：「我哋乜都會講，好坦白，基本上佢乜都知。」

郭晉安與歐倩怡（Cindy）曾是圈中的模範夫妻。（視覺中國）

郭晉安歐倩怡已分居2年。（資料圖片）

今年5月宣布離婚。（IG@onjai109）