肥媽過港珠澳大橋喊足半個鐘　回憶回歸激動落淚：我是中國澳門人

內地綜藝節目《聲生不息港樂季2》（現改為《聲生不息大灣區季》）自播出後大受歡迎，在近日播出的一集節目中，肥媽（Maria Cordero）以澳門代表的身份上台，她一出場就向現場觀眾大派飛吻，引來全場歡呼！肥媽在台上分享了見證澳門回歸的感受，她直言心情非常激動，更愈講愈肉緊，不禁眼濕濕：「你們天生很幸運，你們一出生就是說『你是哪裏人』，『我是中國人』，我們人家問你『你是哪裏人』，『澳門』，『哪一個國家』？可以講什麼呢？沒有話講，我可以說我是中國人嗎？我可以說我是葡萄牙人嗎？我可以說什麼呢？說不到。現在不一樣，我是中國的澳門人！」

大派飛吻！（影片截圖）

澳門代表。（影片截圖）

肥媽在台上分享了見證澳門回歸的感受，她直言心情非常激動。（影片截圖）

回歸前被問起是哪裏人都不知如何回答。（影片截圖）

如今終於可以大聲講！（影片截圖）

好激動！（影片截圖）

眼濕濕！（影片截圖）

上台獻唱。（影片截圖）

上台獻唱。（影片截圖）

講到眼濕濕。（影片截圖）

肥媽一番激動的發言即引來台下觀眾不斷拍手歡呼，她又表示喜見澳門回歸後發展迅速，大讚「比Las Vegas還要Las Vegas！」她還補充：「澳門每一年都有（發）錢的」，相當搞笑！2018年10月港珠澳大橋正式通車，肥媽獲邀坐上頭班車率先體驗經大橋直達珠海，成為首位通關的藝人，回顧當日的情景，肥媽更一度激動落淚兼哽咽：「過橋的時候起碼有半個小時我一直哭，哭的淚流是開心，我們國家可以做這麼偉大的一條橋，一點都不容易，而且那個眼淚好像今天是激動，是開心，是真的怎麼解釋都解釋不了那種喜悅，真的好開心好開心！」

大讚！（影片截圖）

2018年10月港珠澳大橋正式通車，肥媽獲邀坐上頭班車率先體驗經大橋直達珠海。（影片截圖）

成為首位通關的藝人。（影片截圖）

回憶當日狂喊。（影片截圖）

太偉大。（影片截圖）

好肉緊。（影片截圖）

好激動。（影片截圖）

超激動。（影片截圖）

爆喊。（影片截圖）

反應好真實。（影片截圖）

陳小春都眼濕濕。（影片截圖）

近年肥媽經常往返內地，她笑言多數是打球同吃東西，更對內地的雞讚不絕口：「雞，不能不吃！比澳門比香港比全世界的雞都好吃，那個雞的味道真的不一樣，你不相信我你去吃澳門跟香港的雞，每一個澳門人跟香港人來內地吃什麼？第一個就吃雞，啥雞都可以！」

一定要食雞！（影片截圖）

讚不絕口。（影片截圖）

不得了。（影片截圖）

容祖兒。（影片截圖）