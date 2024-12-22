文雪兒專訪｜TVB姐仔爆粗鬧前輩「關你X事」：應該都唔太適合呢行

文雪兒最近連續於無綫（TVB）劇集《黑色月光》和《異空感應》出現，不過亦成為她的暫別作，因為她與TVB已經完約，將來會否再有演出就要看有沒有適合的劇本與時機。文雪兒由1976年入行，至今已經48年，演藝世家出身的她，一入行便靠實力奪下女主角之位。文雪兒前前後後效力過三間電視台，亦見證過不少風浪，不過她在今次訪問中透露，有前輩曾被後輩用粗口指罵，實在令人咋舌。



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文雪兒早前完約TVB，更多時間讓她弄孫為樂。（IG：@candymancandy）

感激家姐元秋無私奉獻

文雪兒出身自京劇世家，爸爸為「七小福」師傅之一，家姐是「包租婆」元秋，但她卻在瞞著家人報名佳視試鏡，結果憑實力獲得當時《碧血劍》中「溫青青」一角。當時她在元秋的陪同下去簽約，文雪兒亦坦言她非常感謝這位三家姐，她說：「我很感激我姐姐元秋，我最記得當時拍打戲，當然我自己都有學過，但我姐姐為了想我打得更好，她不收人工走來跟我場。那時我覺得很感激，不收錢，跟著我全日幫我拍打戲。」

元秋與文雪兒感情要好。（IG/@candymancandy）

與男友吵架獲張國榮收留

佳視倒閉後，文雪兒很快便簽約麗的，與哥哥張國榮組出當時火熱的螢幕情侶。文雪兒回憶，當時她與哥哥加一班年輕人玩得很開心，大家收工後依然會聚在一起，而她對哥哥印象最深刻的事，是一次她與男朋友吵架出走後，哥哥收留了她。「我不想他找到我，我便走去哥哥家避難，我記得他好像煮了麵給我吃，都幾深印象。」文雪兒說。

文雪兒與哥哥張國榮組出當時火熱的螢幕情侶。（劇集截圖）

後來文雪兒息影了一段長時間，2018年正式於TVB復出拍劇，她大讚大部分年輕人對前輩都很有禮貌，特別點名稱讚姚子羚。不過，當中亦有些後輩比較頑劣，甚至用粗口指罵前輩。「我有個同輩分朋友說給我聽，他說他遇到個女藝人，有一場戲他想跟該女生說，不如試試這樣做，剛才這樣不夠好，我們試試這樣。該女生走過去，跟他說關你X事，我問那女仔是誰？他說不開人家名，不說了。」文雪兒說到這是近幾年在TVB發生的事，不過該女藝人已離開公司。

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