啟德體育園｜ERROR成新場測試苦主　場內多名觀眾拎專業攝影器材

啟德體育園體藝館昨晚（20日）舉行首場測試演唱會。MIRROR、ERROR、COLLAR、泰星BOWKYLION, D Gerrard, Jeff Satur, SCRUBB, SERIOUS BACON, 4EVE均有參與。

ERROR同陳健安一齊唱泰版《流星雨》。（葉志明攝)

193參加完測試後嘅評價。

雖然大會一早公布不可攜帶專業攝影器材入場，而觀眾入場時亦需經安檢，有部分是經由安檢人員要求打開隨身背囊及手袋檢查，亦有部分是經金屬探測器檢查。不過，演唱會開始後，唔少粉絲都手執專業攝影機，而保安亦未有作出任何警告。

入場前安檢。（葉志明攝）

現場唔少人都持有專業攝影器材。（葉志明攝）

又或者大家對專業攝影器材嘅定義唔同？（葉志明攝）

除咗觀眾有份測試外，藝人其實亦都一樣。 193@ ERROR於完騷後在Threads repost一條十分「有趣」嘅帖文而引起討論，該帖文上載的影片，是ERROR唱泰文版《流星雨》時的提詞機，歌詞顯示嘅速度時快時慢，甚至可以話係唔跟beat，該網友直言「靠佢提詞機說gg了」。193 repost同時表示「尋日等咗八個鐘，到凌晨先有得Rehearsal嘅一首歌，然後今日上到台竟然同我老虎機咁有創意」。似乎對今次體藝館嘅演唱會測試唔多滿意，而喺音樂會前夕嘅記者會上，被問到場館音效如何時，193曾指「啲聲彈來彈去，要睇埋觀眾吸聲先知係點，因為尋日觀眾席係空嘅。」