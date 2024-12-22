中年3｜黃凱芹取代伍仲衡任評審　曾劈炮唔去TVB錄影同喬寶寶有關

原本擔任TVB節目《中年好聲音3》評審的伍仲衡近日被陳奐仁和黃凱芹頂替，雖然網民一直滿心期待「美女女高音」海兒的回歸，但陳奐仁和黃凱芹的接替伍仲衡的話，亦總算合理而同樣有份量。前者陳奐仁為新加坡華裔創作男歌手，早年到香港發展至今已是行內知名的填詞、作曲、編曲或監制，合作過的歌星有李玟、鄭秀文、陳奕迅、容祖兒等等，2022年亦曾擔任《聲夢傳奇2》藍隊總監。不過，可能就會有人問「邊個係黃凱芹？」

評審伍仲衡被飛出節目後，節目組找來陳奐仁及黃凱芹來做客席評判。（資料圖片）

黃凱芹原為香港知名歌手，80，90年代出道後推出過《傷感的戀人》、《再遇》、《情深緣淺》等歌曲且廣受歌迷喜歡，因其曲風帶有詩意又帶點淒婉風格，所以又被樂迷封為「音樂才子」、「歌壇詩人」。

80年代既是DJ又做歌手的黃凱芹，可說是文青唱作人的代表。（影片截圖）

1985年他入行擔任港台DJ，之後當年的唱片公司寶麗金曾替他推出了一首單曲《劍仙李白》。86年他參加四台聯播的第二屆亞太流行曲創作大賽，雖然落敗但仍受寶麗金羅致入公司，其後推出過《再遇》、《傷感的戀人》等歌曲。1988至1990年間，四大天王迅速冒起，他的聲勢才漸漸沒落。

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黃凱芹同周慧敏話當年放笑彈。

網上有指，當年流傳他暗戀周慧敏，同時間某雜誌的掌舵人因私心而動用關係而將黃凱芹封為「咖哩王子」並大造文章，因而令他大受影響。不過，早年他接受傳媒專訪時，卻道出當年「退下一線」的真正原因，黃凱芹表示當年經理人希望他推出一張完全改編自內地歌曲的轉輯，但遭他拒絕，並強調他加入樂壇是為創作屬於自己的音樂。最終兩人意見不合而被經理人「雪藏」，收入也被凍結。後來有唱片公司向他招手，但他反遭入稟法院申請禁制令。最後，他唯有乾脆放下歌手身份到加拿大重新開始。

早已移民加拿大的黃凱芹，今年一月才返港擔任周慧敏的演唱會嘉賓，估唔到咁快又見到佢。（資料圖片）

經歷了一段頗長時間後，2002年他應黎瑞恩邀請擔任演唱會嘉賓，2010年亦舉辦了個人演唱會，2019年也參加了內地節目《我們的歌》，2022年為紀念出道35周年而舉辦了另一場演唱會。

黃凱芹時常被網民戲稱撞樣喬寶寶。（網上圖片）

有趣的是，2010年曾有報道指，當年黃凱芹被問及有網民指他撞樣喬寶寶的感受，當時他就指不介意並認為「可能大家都屬粗眉大眼型」，更稱可能下次演唱會會邀請對方當嘉賓。2015年他為宣傳新專輯《煇黃時期》回港打算參與拍攝《Star Talk》的訪問環節錄影，但就在前一天宣布「劈炮」不會出席錄影。

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黃凱芹時常被網民戲稱撞樣喬寶寶。（網上圖片）

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事後他貼出多張訪問稿問題，指感到不被尊重，原來是因為內容涉及一些陳年傳聞，例如和撞樣喬寶寶的睇法，暗戀周慧敏，被稱咖哩王子和與李克勤不和的傳聞等等。當年主播張景涵在微博回應黃凱芹：「訪問稿問題沒有任何不敬之意。『人有相似』讚你Keep得好好，加入TVB觀眾都熟悉與喜歡的喬寶寶、咖哩王子稱號等都是有很趣的話題，完全感受不到有『歧視』之意……」不過，黃凱芹亦公開表示：「仲覺得自己無問題？有職業道德嗎？有人格道德嗎？對呢種人不予置評！只係覺得有些沒家教既人真可悲。」有網民覺得黃凱芹小題大造，太敏感，亦有網民稱讚黃凱芹真性情，率直。

伍仲衡自豪說：「依家一出到嚟全香港都識你。」洪心怡還稚嫩地問：「係唔係算全香港？我都唔知點解。」（影片截圖）

伍仲衡第一次聽到洪心怡唱歌，已大讚：「簽得呀呢個！有樣，靚女，把聲有辨識度！」（TVB）

相比起黃凱芹，別名「伍盞燈」的伍仲衡也是性情中人，除了曾於1996年期間，於寶麗金旗下，以獨家創作人身份參與香港樂壇作曲、編曲及填詞工作外，原來他亦是王菀之的伯樂。於90年代至今，伍仲衡曾為陳曉東、鄭中基、王傑、方力申、李克勤、黃凱芹、許志安、蔡卓妍、劉德華、楊丞琳、王菀之、炎明熹 等等歌星，擔任歌曲監製、編曲等工作，音樂資歷相當雄厚。所以今次《中年》評審調動，不能說黃凱芹和陳奐仁完全取代了伍仲衡，只能說是換了評審，也換了另一種風格而已。