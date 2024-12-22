前女團成員與百億千金出席聖誕聚會　成功打入名媛圈曾被斥第三者

前Cookies成員楊愛瑾（Miki）在2016年與永安集團太子郭永淳結婚後，先後誕下一仔一女，三年抱兩，一家四口幸福美滿。而楊愛瑾婚後亦淡出幕前，榮升富貴人妻的她不時周遊列國，又拍片分享闊太生活，更大曬貝沙灣複式豪宅！聖誕節將至，楊愛瑾與一班名媛好友聚會慶祝，何超瓊契女、百億富商曾文豪女兒曾昭怡（Natalie）在IG限時動態曬出合照，可見眾人在豪宅搞Party，身後更擺放了一棵至少兩米高的聖誕樹！

一家四口幸福美滿。（IG@mikiyeung）

生活無憂。（IG@mikiyeung）

同何超瓊契女、百億富商曾文豪女兒曾昭怡（Natalie）好Friend。（IG@mikiyeung）

成功打入名媛圈！（IG@mikiyeung）

楊愛瑾與一班名媛好友聚會。（IG截圖）

楊愛瑾在單飛後全面向電影圈發展，2007年她被爆與郭永淳拍拖，生活亦愈見富貴，有指她以3萬月租住西半山千呎豪宅，但當時她堅稱全靠努力工作。不過郭永淳前妻伍智恆就曾發聲明指控Miki是破壞其婚姻的第三者，原本已經罹患罕見腸胃病的她飽受病痛折磨，經歷逾10次大手術後，雖然救回一命但就暴瘦成紙片人，她心痛前夫在她病重時離開，令她非常痛苦，而Miki亦因而背負「狐狸精」的惡名長達8年，直至2015年郭永淳親自澄清有關指控。

經常周遊列國！（IG@mikiyeung）

一家四口好幸福！（IG@mikiyeung）

曬巨鑽！（截圖）

前Cookies成員楊愛瑾（Miki）在2016年4月與永安集團太子郭永淳結婚，並於2017年3月誕下囝囝Luken，之後再誕下囡囡Emma，三年抱兩，幸福滿瀉。（IG@numberonepr）

貝沙灣豪宅！（截圖）

天台！（截圖）

廚房！（截圖）

+ 7

除了曾昭怡同楊愛瑾之外，同場的還有百億名媛、富力地產主席李思廉的獨女李嘉穎（Karen），2019年她與香江集團太子爺劉根森（Sam）在法國Chantilly古堡舉行童話式婚禮，婚後育有三子。出身富裕的李嘉穎曾獲父親送贈一千萬股、價值近億元的公司股票作禮物，而劉根森除了打理家族生意之外，2016年還在香港成立自己的香江金融集團，年輕有為，兩家絕對是門當戶對！

富力地產主席李思廉的獨女李嘉穎（前排右）同老公香江集團太子爺劉根森（前排左）。（IG截圖）

幸福！（IG截圖）

百億名媛！（IG截圖）

大肚。（IG截圖）

同為百億名媛。（IG截圖）

名媛聚會！（IG截圖）

同霍英東二房孫女霍詠盈聚會！（IG截圖）

出身富裕。（IG截圖）

慶祝生日。（IG截圖）

慶祝生日。（IG截圖）

慶祝生日。（IG截圖）

位位都非富則貴！（IG截圖）

感情好好。（IG截圖）