38歲香港「音樂才子」登韓國打歌舞台　咪全開獲大量網民稱讚

昨日（21日）韓國電視台在網上上傳了一條打歌舞台的片，細心一看，原來影片上的歌手就是38歲「音樂才子」王梓軒（Jonathan），新歌的名字叫「Low Key」。不少網民見到後都感到神奇，因為再有香港歌手出現在韓國的音樂節目「打歌」，除了本身加入韓團的香港人外，上一次出現香港人在韓國的打歌舞台已經是9年前的女團As One。

韓國電視台在網上上傳了一條打歌舞台的片，細心一看，原來影片上的歌手就是38歲「音樂才子」王梓軒（Jonathan）。(影片截圖)

王梓軒接受《香港01》訪問時表示其實得知能去韓國打歌舞台時都感到突然：「其實個機會都嚟得好突然，大概十零日之前，喺温哥華做緊我哋嗰個網上嘅微短劇嘅製作嘅時候，就突然收到一個電話，話韓國MBC有興趣畀個機會我哋去唱一首嚟自我哋劇嘅一首歌。咁我哋就初初覺得十日後做會唔會太急趕呢，會唔會做唔到應有嘅水準呢，因為我都知道呢邊嘅好多嘅artist都會花一個兩個月去準備，咁但係我哋心諗即係有時機會嚟到就努力啲啦。」

大量網民稱讚狀態大好。(影片截圖)

王梓軒提到之後立即找排舞老師去安排韓國節目的舞蹈，自己雖然在加拿大工作，但都一邊工作一邊練舞：「因為呢首歌有啲性感啊，又係一首快歌啦，咁變咗其實啲郁動都好多。」在短時間內完成這件事，他不忙感謝排舞老師及同事的幫忙：「呢邊接洽嘅朋友都係非常樂意去幫助，因為我真係邊個都唔識嘅喺呢度，咁同埋電視台雖然我哋上台彩排講緊係同一日去做所有嘢，但係之前嘅溝通佢哋都非常之包容，咁希望大家喜歡我哋呢個表演啦，我都知有好多可以更進步嘅位置，但係都好開心有呢個機會同埋畀大家第一次完完整整咁聽到呢首歌嘅現場表演。」

不少網民見到後都感到神奇，因為再有香港歌手出現在韓國的音樂節目「打歌」。(影片截圖)

韓國打歌舞台一向出名認真，不少網民都發現王梓軒的「咪全開」，都紛紛留言讚好：「開咪唱喎忍唔住要留言支持下，香港人加油！」、「又幾好wor，有驚喜」、「除左唔識計數，唱歌真係幾好聽」。

韓國打歌舞台一向出名認真，不少網民都發現王梓軒的「咪全開」。(影片截圖)

其實王梓軒2008年未回香港前已經於大學就讀期間擔任校內「Last Call無伴奏合唱團」音樂總監兼編曲及編舞者，畢業時曾獲學校頒發藝術家年獎。2009年回港開始發展音樂事業，曾推出過多張唱片，他亦精通鋼琴和小提琴，音樂方面表現無庸置疑。2010年時曾於日本出道，亦推出過日文單曲《君は薔薇より美しい》（你比薔薇花美麗）。

Jonathan演唱《我是誰》，獲得網民不少好評。