鬼故｜蘭桂坊人踩人事件　情侶搭的士返家女友竟難逃一死？

1993年1月1日元旦，正當所有人都在蘭桂坊慶祝新年之際，因為人潮過多又互相推擠的關係，有人跌倒而又引起踩踏，最終意外釀成21人死亡及63人受傷。自始，每逢過時過節，相關場所都有人群管制措施，地鐵亦於同年起每年新年前夕提供通宵服務，以避免慘劇再次發生。

1993年1月1日元旦，蘭桂坊人踩人事件。（截圖）

有人慘死的地方，必然會有冤魂停留。日前YouTube頻道「TasteSpotting 迷幻電台」中，主持人就講了一個有「蘭桂坊人踩人」之後發生的靈異故事。

慘劇發生後不久，附近有一對情侶截的士回家。主持人說：「嗰晚有一對情侶行緊街，有一個女仔就目無表情咁上咗一架的士。佢男朋友以為佢唔舒服，然後就跟咗上車。呢個女仔竟然同司機講要去一個佢哋從來未去過嘅地址，途中佢男朋友就問佢：『你唔係返屋企咩？做咩去呢度？』」為什麼女仔會去一個陌生地方呢？她的男朋友甚為不解，但也沒有多問。途中男朋友問女朋友，但這名女仔由始至終沒有理會男朋友，下車時也什麼都沒有說。下車後就衝去地址上的其中一個單位按門鈴。」

一對情侶喺附近上車準備返屋企。（資料圖片）

開門的是一名中年女人，開始後，這名女人就攬住中年女人，哭着說：「阿媽！」當其時，男朋友就覺得很奇怪，因為這名中年女人並不是他所認識的女朋友的媽媽。正當中年女人聽到女人在她耳邊說了一句說話之後，就面如死灰，然後暈過去了。其後「男朋友」就馬上將中年女人送院。「呢個時候，電視就正係播緊蘭桂坊慘劇。好唔好彩，呢個女仔跟埋去醫院嘅時候又因為突發性心臟病死埋。」後來這名「男朋友」就從中年女人口中得知，這名女仔在中年女人口中得知：「我喺蘭桂坊俾人踩死咗，我係俾人壓喺最底層嗰個。」

中年女人被送入院，點解「女朋友」又會死咗？（資料圖片）