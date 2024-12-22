陳慧嫻出道40週年演唱會宣布加開一場　最期待觀眾成場做一件事

陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》宣布加開1月26日一場！未撲到飛的歌迷，或者想撲尾場飛的，記得12月23日準時上城市售票網買飛啦。

陳慧嫻《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》宣布加開1月26日一場！

陳慧嫻將於2025年1月21日開始於紅館舉行40週年《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，9年沒有舉辦演唱會，門票反應非常熱烈，為滿足不停求加場的歌迷，慧嫻決定再加開1月26日一場！又為答謝歌迷對她的支持，特別於12月23日晚上，製作了份聖誕禮物送給大家 ，聖誕禮物是 : 《Priscilla Chan The Intimate Live》，23號晚上將於其個人及十多個YouTube、Facebook等等平台上播放。慧嫻會為大家演唱經典歌曲之餘，更會有同今次演唱會音樂總監何丙兩人的私密搞笑傾心事，節目將令大家看到一個意想不到鬼馬又可愛的陳慧嫻。

陳慧嫻將於2025年1月21日開始於紅館舉行40週年《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》

陳慧嫻又為答謝歌迷對她的支持，特別於12月23日晚上，製作了份聖誕禮物送給大家 ，聖誕禮物是 : 《Priscilla Chan The Intimate Live》，23號晚上將於其個人及十多個YouTube、Facebook等等平台上播放。

今次這個《Priscilla Chan The Intimate Live》，講到 Intimate（私密），問到慧嫻有幾私密呀？慧嫻表示，何丙係節目入面，問我好多奇怪私密問題，係我從來冇答過：「例如佢問我，寧願一世冇高潮定係一日一百次.....重有咩放屁呀，唔沖涼定唔洗頭呀...我都唔記得咁，剩係記得大家一齊笑到肚痛。23號晚上九點，記得睇啦，到時大家咪知囉。」

今次這個《Priscilla Chan The Intimate Live》，講到 Intimate（私密），問到慧嫻有幾私密呀？慧嫻表示，何丙係節目入面，問我好多奇怪私密問題，係我從來冇答過。

談到演唱會籌備，慧嫻表示，演唱會除左40年以來經典金曲之外 ，還有好多嘢準備中：「一定要唱嘅歌，從來未唱過嘅歌，好努力練緊歌詞，重有好努力排舞中！因為音樂總監何丙嘅編曲非常之咁....勁！咁就搞到舞步都要好多囉。哈哈，咁我都多謝何丙，個編曲係一定令到大家覺得好正嘅。」

慧嫻表示，演唱會除左40年以來經典金曲之外 ，還有好多嘢準備中。

問到慧嫻最期待演唱會時見到什麼畫面？慧嫻話：「我睇人哋啲演唱會，見到歌手叫觀眾開電話燈，一齊燈海咁陪住唱歌。咁多年來我自己演唱會，我冇試過叫觀眾開燈咁做。我其實好鐘意呢種溫馨令人感動場面，我好希望，如果我開騷個日，由頭到尾...由第一隻歌開始，大家搖住個電話燈到最後一首歌，咁我可能真係會開心到喊，哈哈...我知咁搖隻手會好攰，但係我四十週年喎，歌迷大家做啲嘢啦，當送比我，哈哈。」