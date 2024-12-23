kayan9896分手後上節目打畀前公司　試當真立即出聲明無咁嘅事

吳家忻（kayan9896）今日（22日）凌晨宣布與「百億富三代」男友馬桂烽（Justin）已經分手，有指二人已經分開超過一個月並且復合機會甚微。而kayan9896在去年10月時亦宣布離開舊東家「試當真」，結束合作關係，但其實早於年初就已經傳出舊東家的成員集體unfollow她，有指她與舊東家「不和」。

Kayan9896被影到與馬桂烽於銅鑼灣行商場。（網上圖片）

吳家忻（kayan9896）凌晨宣布與「百億富三代」男友馬桂烽（Justin）已經分手。（網上圖片）

當時網民發現試當真官方IG、游學修及Tyson Yoshi都unfollow了kayan9896，立即惹來不和傳聞，但他們未有為事件加以解釋。直到最近kayan9896亮相網台節目玩遊戲，輸家kayan9896要在節目中打給舊東家的一個人。kayan9896就打給一位神祕人士問：「你有冇嬲過我離開公司？」

離開「試當真」後，kayan9896自立門戶做老闆。（陳順禎攝）

而這位神祕人就指kayan9896是他的好友，沒有生氣過：「你係我個friend啊嘛，我覺得你好咪得囉。」kayan9896連忙向這位神祕人道謝。當大家以為kayan9896與試當真的關係有所好轉後，試當真官方社交平台就立即澄清及割蓆：「謝謝大家的關心和查問，我們公司台前幕後並無收過節目電話。」