專訪｜阮浩棕難忘與嫲嫲梁舜燕同場拍戲：當時佢不斷鼓勵我

阮浩棕在劇集《異空感應》表現突出，令觀眾留下深刻印象，亦會留意到他是已故藝人梁舜燕的親孫，阮浩棕承認嫲嫲的關係，令他初入行時比同期的行快了少許，他說：「嫲嫲嘅人脈關係有作用，但係咪去到好大呢？其實又唔係，之後都要靠自己。」

阮浩棕與梁舜燕關係密切，當年決定入行，事前亦先問過她意見，到正式入TVB，他與嫲嫲齊拍《EU超時任務》，劇中角色亦是兩嫲孫，令阮浩棕非常難忘，但最令阮浩棕最記得的，是梁舜燕的一句話，他說：「佢每次見到我都講，就算最後佢係病床都同我講，佢話『害人之心不可有，防人之心不可無。」

阮浩棕在娛樂圈打滾了十年以上，今次在《異空感應》擔任男主角之一，表現出色，得到觀眾認同。

入行初期不想人知是梁舜燕親孫

阮浩棕說：「我初時真係唔想人知，因為我好怕做得差影衰我嫲嫲」，阮浩棕從來對演戲很認真，雖然嫲嫲是梁舜燕，但亦非一凡風順，2014入行報讀藝員訓練班，之後出來都是由演路人甲開始，但梁舜燕的關係令他很快有機會演一些小角色，他說：「《EU超時任務》係因為我嫲嫲介紹我畀監製認識，所以有機會做一個單元角色，嫲嫲喺劇入面演我婆婆，我又係佢個孫⋯⋯好記得有場戲我哋拍外景，佢去到現場周圍同人講，『呢個我個孫嚟架，親孫嚟㗎，你哋記得支持佢呀』，嫲嫲係好支持我，無論我演成點，當然而家睇返好多瑕疵，但佢真係好支持我。」

阮浩棕與嫲嫲梁舜燕感情深厚，提起嫲嫲的往事亦不禁落淚。

被網民封「上等孫」

當然隨著最近《異空感應》令阮浩棕人氣急升，有網民覺得阮浩棕是靠嫲嫲的關係，所以機會比別人多，阮浩棕理解這些聲音，他說：「我都有睇網上的評語，有人話我係「上等孫」，呢個身份係會有幫助，即係我初入行時好快有小角色可演，但呢個幫助係咪去到好大呢？其實都唔係，都要睇我自己，譬如我喺《我家無難事》交唔到功課畀監製王心慰，我諗佢開拍《隱門》都唔會揾我，講到最尾關係只係第一步，之後自己把握如何，呢個係自己嘅事。」

阮浩棕與嫲嫲梁舜燕感情深厚。

曾被導演父親鬧戲屎

阮浩棕除了嫲嫲是梁舜燕，爸爸亦是電視界出名的導演阮惠源，阮浩棕表示與爸爸的關係比較疏離，在他還小的時候，爸爸要到內地找工作機會，所以很少時間回家，直到阮浩棕2017年離開TVB，他有段時間跟隨爸爸北上拍戲，那段時間才令兩父子增加了溝通機會。

不過今年年初的時候，阮浩棕自爆與爸爸吵架，爸爸說了一句話令他崩潰，他說：「當時我同媽媽嗌緊交，咁我語氣唔好，爸爸就護妻心切，就鬧咗我一句「你的戲好屎」嘩，呢一句即刻令我崩潰，我係接受唔到，因為我知爸爸拍劇好叻，我最想佢讚我，就算上年我有三套劇出街，佢都剩係話『開始有啲嘢睇喎」，未得到佢讚，就換嚟佢呢一句咁講，我事後有同媽咪講返，『爸爸頭先嗰句我唔ok』，佢呢句說話令我喊咗好耐。」不過兩父子無隔夜仇，阮浩棕今次在《異空感應》表現突出，爸爸就算不當面讚，應該都好滿意兒子的演出。