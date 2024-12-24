Netflix2024年12月下架電影　周潤發張學友等30多套經典電影下架

Netflix 香港依然是港人除TVB、ViuTV、YouTube以外一大影視娛樂的來源。有新戲上架自然就有舊片下架。踏入年底，Netflix 香港區總有20多套影視作品下架，其中除了一些外國影集，電影，更大多數是懷舊粵語片。



12月23日Netflix下架電影

URADI

電影公司起初不睇好《阿郎的故事》，但最後大收逾3000萬票房，更令周潤發勇奪金像獎影帝。（電影截圖）

12月24日Netflix下架電影

阿郎的故事、義胆紅唇、最佳女婿、霹靂先鋒、望夫成龍、奇蹟、黃飛鴻、黃飛鴻之二：男兒當自強、黃飛鴻之三獅王爭霸、黃飛鴻之西域雄獅、大丈夫日記、喋血雙雄、黃飛鴻'92之龍行天下

《黃飛鴻2之男兒當自強》劇照（豆瓣）

12月25日Netflix下架電影

羅斯福先生冇事嘛、The Girl in the Yellow Jumper

12月27日Netflix下架電影

黑煞星大導、Fidaa、人生半百、死神5來了、Gatham、失驚無神一家人、Pressure Cooker、Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu、Sri Rama Rajyam、死神4來了、Yevadu

《怪獸與鄧不利多的秘密》（截圖）

12月28日Netflix下架電影

牢記 12 年、怪獸與鄧不利多的秘密

12月29日Netflix下架電影

貓王、冰球壞小子2

大友克洋的科幻動畫《阿基拉》對2020年東京奧運會中止的「神預言」，早已成為網絡瘋傳的話題。（動畫劇照）

12月30日Netflix下架電影

亞基拉、與神同行 : 終極審判、與神同行、江湖兒女、白頭山:火山浩劫、復國者聯盟、出貓特攻隊、整容液、推拿、心花路放、大佬可以退貨嗎?、燒失樂園、神臂大叔、寒戰 II、月滿軒尼詩、常田大希：Tokyo Chaotic、炸雞特攻隊、霍元甲、煙花，應該和誰看、匆匆那年、G殺、滾蛋吧！腫瘤君、英雄、寄身100天、誠實選舉媽、希望：為愛重生、十面埋伏、謝謝你，在世界角落中找到我、西遊伏妖篇、魔女宅急便、82年生的金智英、戀人絮語、瑪莉與魔女之花、捉妖記、捉妖記2、原罪犯、上流寄生族、屍殺半島、鳴梁：將軍之路、地久天長、過春天、轟天暴隊、女鬼橋、金陵十三釵、黃金時代、末代皇帝溥儀、關雲長、美人魚、新喜劇之王、犯罪都市、三夫、逆光飛翔、屍殺列車、蘇乞兒、山楂樹之戀、天氣之子

《月滿軒尼詩》劇照

（《屍殺半島》劇照）

（《三夫》劇照）

《無聲絕境》電影劇照。（imdb）

12月31日Netflix下架電影

無聲絕境、愛是狗愛是貓、分手100次、馴龍記2、愛侶、1世代 : 我們的世代、我心屬於你、悍戰太平洋2: 起義時空、有一種愛叫佔有、星夢動物園2、爛兄爛弟、怪咖父子勇戰黑手黨、喪爆型警、誓死追緝令、雪中罪、騎劫列車123、弒訊、解除好友2：暗網、逐夢美聲黃玫瑰