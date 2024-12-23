曹眾因電影與邵逸夫投緣成知己　十指緊扣入戲院「係榮幸」

55歲嘅曹眾自07年離開TVB後，出任浙江省政協委員及浙江省旅遊形象大使，並參與投資飲食行業，曾擔任兩家上市公司的品牌總監及集團副總裁，現為電影公司工作。

曹眾喺溫州成長，小時候已熱愛表演，20多歲時由內地來港發展。（資料圖片）

日前曹眾接受港台節目《安哥同學會》訪問，分享了當年由地來港發展嘅點滴，她表示過程雖然「甘」，但所有嘢都十分新鮮，而最難嘅一定係廣東話同文化差異。曹眾又指當年一心想去美國讀書，打算喺香港賺夠錢就走人。「後來簽TVB，第一份合同係4年，4年後再簽4年，兩份合作後已愛上香港。」

曹眾早年曾深得六叔六嬸疼愛，除了不時陪在六叔身邊，更被拍得兩人試過十指緊扣。圖為2017年她出席六嬸方逸華追思會。（資料圖片）

而講到當年甚得邵逸夫（六叔）歡心，2000年時被影到十指緊扣看電影，曹眾表示：「好榮幸同老闆十指緊扣」她解釋因為與六叔是同鄉，所以多以家鄉話聊天，由於自己曾修讀電影文學，所以會同六叔分析電影。「老闆有話『你真係鍾意睇戲 ，而唔係為咁陪我』」曹眾又指六叔係男子漢，唔鍾意人扶，自己只係畀佢搭一搭。但當初亦有因緋聞而感到不快，亦覺得「點解香港係咁？」但如今回望都係得啖笑，甚至在訪問中指自己係「十指緊扣鼻祖 」。

曹眾2011年低調與北京商人陳京結婚，同年誕下一名女兒陳瑛華，一家三口現居香港。（資料圖片）

訪問中，曹眾亦有提到自己當年離開TVB是因為婚後照顧家庭，而生下女兒更是她人生最大成就之一，如今女兒長大，她亦鬆口表示可復出幕前，但前設是要有好劇本。